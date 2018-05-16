САП хоче засудити депутата Київради Кримчака за кількома статтями

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно депутата Київської міської ради Сергія Кримчака та його спільника у справі про розкрадання землі в Києві.

Про це повідомляє відомство у Facebook.

"Депутат Київради обвинувачується у підробленні та використанні підроблених документів, заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, декларуванні недостовірної інформації", – йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування НАБУ встановило, що Кримчак на підставі підроблених документів заволодів земельною ділянкою в Шевченківському районі Києва.

На цій ділянці у подальшому було розпочато будівництво багатоквартирного будинку.

"За версією слідства, з метою маскування незаконного походження вказаної земельної ділянки він організував внесення прав на неї до статутного капіталу господарського товариства, яке формально було продано забудовнику, проте фактично залишилось під управлінням депутата", – зазначають в САП.

Крім того, у відомстві стверджують, що у щорічній декларації за 2016 рік депутатом подано завідомо неправдиві відомості щодо одержання позики від родича на 4,1 млн грн.

В ході досудового розслідування на земельну ділянку накладено арешт, будівельні роботи зупинено.

13 вересня 2017 року стало відомо, що детективи НАБУ затримали депутата Київради Сергія Кримчака від фракції "Єдність".

Пізніше НАБУ повідомло, що Кримчака затримали за підозрою у привласненні землі в столиці.

16 вересня суд обрав Кримчаку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави 1,4 млн гривень.

18 вересня депутат вийшов зі слідчого ізолятора після внесення за нього застави.

За версією слідства, затриманий у 2010-2011 роках, перебуваючи на посаді секретаря Комісії Київради з питань земельних відносин та маючи доступ до інформації про наявність в столиці земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, організував злочинну схему заволодіння трьома з них, загальною вартістю понад 3,5 мільйона гривень.

Раніше "Українська правда" писала про те, що за часів мерства Леоніда Черновецького частину земельної ділянки на Толбухіна, 43а та 43б розділили на три ділянки та передали членам сім’ї чинного депутата Київради від партії "Єдність" – Сергія Кримчака.