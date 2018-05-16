САП хочет осудить депутата Киевсовета Крымчака по нескольким статьям

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Среда, 16 мая 2018, 18:04

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении депутата Киевского городского совета Сергея Крымчака и его сообщника по делу о хищении земли в Киеве.

Об этом сообщает ведомство в Facebook.

"Депутат Киевсовета обвиняется в подделке и использовании поддельных документов, завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением, отмывании доходов, полученных преступным путем, декларировании недостоверной информации", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование НАБУ установило, что Крымчак на основании поддельных документов завладел земельным участком в Шевченковском районе Киева.

На этом участке в дальнейшем было начато строительство многоквартирного дома.

"По версии следствия, с целью маскировки незаконного происхождения указанного земельного участка он организовал внесение прав на него в уставный капитал хозяйственного общества, которое формально было продано застройщику, однако фактически осталось под управлением депутата", – отмечают в САП.

 

Кроме того, в ведомстве утверждают, что в годовой декларации за 2016 год депутатом подано заведомо ложные сведения о получении займа от родственника на 4,1 млн грн.

В ходе досудебного расследования на земельный участок наложен арест, строительные работы остановлены.

13 сентября 2017 года стало известно, что детективы НАБУ задержали депутата Киевсовета Сергея Крымчака от фракции "Еднисть".

Позже НАБУ сообщило, что Крымчака задержали по подозрению в присвоении земли в столице.

16 сентября суд избрал Крымчаку мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 1,4 млн гривен.

18 сентября депутат вышел из следственного изолятора после внесения за него залога.

Ранее "Украинская правда" писала о том, что во времена мэрства Леонида Черновецкого часть земельного участка на Толбухина, 43а и 43б разделили на три участка и передали членам семьи действующего депутата Киевсовета от партии "Единство" – Сергея Крымчака.

Темы: НАБУ Киев
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