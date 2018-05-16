Підприємці в РФ виступили проти законопроекту про контрсанкції

Російські підприємницькі групи виступили проти законопроекту, який передбачає кримінальну відповідальність за виконання санкцій іноземних держав на території РФ.

Про це повідомляє прес-служба "Російського союзу промисловців і підприємців".

Члени правління союзу дійшли до висновку "про категоричну неприпустимість прийняття даного законопроекту".

"Члени бюро правління відзначили, що законопроект суперечить політиці президента Російської Федерації щодо відмови від надмірної кримінальної відповідальності і створює додаткові умови для адміністративного тиску на бізнес", - йдеться у заяві.

У союзі вважають, що передбачені законопроектом санкції є надмірними.

"Кримінальне законодавство не повинно передбачати санкцій проти осіб, в тому числі іноземних громадян, для яких виконання рішення іноземної держави, союзу іноземних держав або міжнародної організації про введення заходів обмежувального характеру є обов'язковим, а невиконання такого рішення веде до застосування санкцій у відношенні таких осіб вже відповідно до права відповідних іноземних держав", - наголошують у російському союзі промисловців і підприємців.

Крім того, у союзі додають, що примушування російських підприємств, зокрема і з державною участю, до вчинення дій, які суперечать санкціям США і ЄС, може призвести до поширення на ці підприємства вторинних санкцій. Це обмежить їхні можливості працювати на глобальному ринку і погіршить російську економіку.

Також у союзі вважають неприпустимою кримінальну відповідальність стосовно громадян РФ за сприяння у встановленні антиросійських санкцій, бо "вона поширюється і на підприємців, які сумлінно розкривають інформацію про свою діяльність та взаємовідносини з партнерами".

"Введення кримінальної відповідальності за передачу відомостей, які могли привести до введення заходів обмежувального характеру стосовно російських приватних і публічних суб'єктів, є необгрунтованим і надмірним, а також створює невизначеність для російських громадян через ризик кримінальної відповідальності за передачу відомостей, які навіть не обов'язково привели до введення заходів обмежувального характеру", - пояснюють у союзі підприємців.

Його представники наголосили, що відповідний законопроект створює ризики необґрунтованого кримінального переслідування громадян РФ та іноземних громадян, обмеження взаємодії з іноземними інвесторами, зниження зацікавленості в інвестиціях в Росію у іноземних компаній і погіршення ділового клімату.

Раніше у Держдумі РФ підготували законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність до чотирьох років позбавлення волі за виконання санкцій іноземних держав на території РФ, а також за сприяння у встановленні антиросійських санкцій.

Держдума ухвалила його у першому читанні.