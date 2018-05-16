Предприниматели в РФ выступили против законопроекта о контрсанкциях

Российские предпринимательские группы выступили против законопроекта, который предусматривает уголовную ответственность за выполнение санкций иностранных государств на территории РФ.

Об этом сообщает пресс-служба "Российского союза промышленников и предпринимателей".

Члены правления союза пришли к выводу "о категорической недопустимости принятия данного законопроекта".

"Члены бюро правления отметили, что законопроект противоречит политике президента Российской Федерации об отказе от чрезмерной уголовной ответственности и создает дополнительные условия для административного давления на бизнес", - говорится в заявлении.

В союзе считают, что предусмотренные законопроектом санкции являются чрезмерными.

"Уголовное законодательство не должно предусматривать санкций против лиц, в том числе иностранных граждан, для которых исполнение решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации о введении мер ограничительного характера является обязательным, а невыполнение такого решения ведет к применению санкций в отношении таких лиц уже в соответствии с правом соответствующих иностранных государств", - отмечают в российском союзе промышленников и предпринимателей.

Кроме того, в союзе добавляют, что принуждение российских предприятий, в том числе с государственным участием, к совершению действий, противоречащих санкциям США и ЕС может привести к распространению на эти предприятия вторичных санкций. Это ограничит их возможности работать на глобальном рынке и ухудшит российскую экономику.

Также в союзе считают недопустимым уголовную ответственность в отношении граждан РФ за содействие в установлении антироссийских санкций, поскольку "она распространяется и на предпринимателей, которые добросовестно раскрывают информацию о своей деятельности и взаимоотношениях с партнерами".

"Введение уголовной ответственности за передачу сведений, которые могли привести к введению мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, является необоснованным и чрезмерным, а также создает неопределенность для российских граждан из-за риска уголовной ответственности за передачу сведений, которые даже не обязательно привели к введению мер ограничительного характера", - объясняют в союзе предпринимателей.

Его представители отметили, что соответствующий законопроект создает риски необоснованного уголовного преследования граждан РФ и иностранных граждан, ограничения взаимодействия с иностранными инвесторами, снижения заинтересованности в инвестициях в Россию в иностранных компаний и ухудшения делового климата.

Ранее в Госдуме РФ подготовили законопроект, предусматривающий уголовную ответственность до четырех лет лишения свободы за выполнение санкций иностранных государств на территории РФ, а также за содействие в установлении антироссийских санкций.

Госдума приняла его в первом чтении.