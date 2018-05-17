У Криму "суд" у справі Балуха відмовився від експертизи відео з камер ізолятора

"Роздольненський районний суд" окупованого Криму 16 травня відхилив клопотання захисту Володимира Балуха про експертизу відеозаписів з камер спостереження ізолятора тимчасового тримання.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

"Суддя відмовив у проведенні технічної експертизи відеозаписів з камер спостереження ІТТ, які зафіксували інцидент між Володимиром Балухом і начальником ізолятора Валерієм Ткаченком.

Адвокати наполягали, що це дозволить визначити, чи були удари з боку начальника ІТТ, які могли б спровокувати Балуха на реакцію у відповідь", - йдеться у повідомленні.

"Я знаю правду про те, що відбувається. Вчора допитали підлеглих Ткаченко. Ви бачили, як вони тремтіли, щоб не сказати чогось зайвого про свого начальника? Але все, що вчора було заявлено свідками, - це брехня. Я наполягаю на проведенні цієї експертизи", - заявив Балух.

Крім цього, "суд" відмовив захисту Балуха у допиті ув'язнених з камер ізолятора тимчасового тримання, де тримають підсудного.

Адвокати українського активіста клопотали про запит даних про ув'язнених в Роздольненському ІТТ 12 серпня 2017 року, в день, коли стався конфлікт між начальником ізолятора Валерієм Ткаченком і Балухом.

Сторона обвинувачення виступила проти, зазначивши, що ув'язнені з інших камер не могли чути, що відбувається в коридорі і камері Балуха.

Також повідомляється, що сторона обвинувачення закінчила представлення "доказів" провини українського активіста.

Одним із таких доказів, на думку звинувачення, став протокол, складений начальником Роздольненського ізолятора тимчасового тримання (ІТТ) Валерієм Ткаченко, де він описує свою версію конфлікту з Балухом.

У рапорті говориться, що під час чергового обходу начальник ізолятора разом із співробітниками зайшли в камеру до Балуха. Після цього той нібито почав "вести себе збуджено", висловлював на адресу Ткаченка образи "за допомогою нецензурної лайки, провокував на незаконні дії".

Також повідомляється, що 16 травня деякі свідки звинувачення не з'явилися на засідання "суду" нібито через службову зайнятість та відрядження.

Наступне засідання відбудеться 31 травня о 15:00. Планується, що сторона захисту почне представлення своїх доказів.

15 травня в "Роздольненському районному суді" окупованого Криму допитали свідків обвинувачення у сфабрикованій кримінальній справі проти українського активіста Володимира Балуха.

Сам Балух написав листа українцям, в якому розповів, чому вирішив почати голодування, а також про те, як йому доводиться терпіти фізичні і моральні знущання з боку співробітників кримського СІЗО.

За його словами, він жодного разу, за весь час перебування в полоні, не вживав тюремної "баланди" і добровільно не зробить цього за жодних обставин.

Раніше експерт Кримської правозахисної групи Володимир Чекригін повідомив, що співробітники сімферопольського СІЗО погрожують Балуху розправою.

ФСБ Росії затримала Балуха в грудні 2016 року під приводом того, що на горищі його будинку знайшли 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляли, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію: в його дворі майорів прапор України.

Однак "суд" в анексованому Росією Криму визнав Балуха винним в зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4,6 тисячі гривень).

Проти Балуха порушили ще одну справу за заявою начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченко про нібито побиття. Сам Балух та його захист заявляли, що це Ткаченко напав на нього.

19 березня Роздольненський райсуд обрав для Балуха запобіжний захід у цій справі у вигляді утримання під вартою до 19 червня 2018 року.

Балух голодує з 19 березня і відмовляється припиняти голодування.