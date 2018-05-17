В Крыму "суд" по делу Балуха отказался от экспертизы видео с камер изолятора

"Раздольненский районный суд" оккупированного Крыма 16 мая отклонил ходатайство защиты Владимира Балуха об экспертизе видеозаписей с камер наблюдения изолятора временного содержания.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"Судья отказал в проведении технической экспертизы видеозаписей с камер наблюдения ИВС, которые зафиксировали инцидент между Владимиром Балухом и начальником изолятора Валерием Ткаченко.

Адвокаты настаивали, что это позволит определить, были ли удары со стороны начальника ИВС, которые могли бы спровоцировать Балуха на ответную реакцию", - говорится в сообщении.

"Я знаю правду о том, что происходит. Вчера допросили подчиненных Ткаченко. Вы видели, как они дрожали, чтобы не сказать чего лишнего о своем начальнике? Но все, что вчера было заявлено свидетелями, - это ложь. Я настаиваю на проведении этой экспертизы", - заявил Балух.

Кроме этого, "суд" отказал защите Балуха в допросе заключенных из камер изолятора временного содержания, где удерживают подсудимого.

Адвокаты украинского активиста ходатайствовали о запросе данных о заключенных в Раздольненском ИВС 12 августа 2017 года, в день, когда произошел конфликт между начальником изолятора Валерием Ткаченко и Балухом.

Сторона обвинения выступила против, отметив, что заключенные из других камер не могли слышать, что происходит в коридоре и камере Балуха.

Также сообщается, что сторона обвинения закончила представление "доказательств" вины украинской активиста.

Одним из таких доказательств, по мнению обвинения, стал протокол, составленный начальником Раздольненского изолятора временного содержания (ИВС) Валерием Ткаченко, где он описывает свою версию конфликта с Балухом.

В рапорте говорится, что во время очередного обхода начальник изолятора вместе с сотрудниками зашли в камеру к Балуха. После этого тот якобы начал "вести себя возбужденно", высказывал в адрес Ткаченко оскорбления "с помощью нецензурной брани, провоцировал на незаконные действия".

Также сообщается, что 16 мая некоторые свидетели обвинения не явились на заседание "суда" якобы из-за служебной занятости и командировки.

Следующее заседание состоится 31 мая в 15:00. Планируется, что сторона защиты начнет представление своих доказательств.

15 мая в "Раздольненском районном суде" оккупированного Крыма допросили свидетелей обвинения в сфабрикованном уголовном деле против украинского активиста Владимира Балуха.

Сам Балух написал письмо украинцам, в котором рассказал, почему решил начать голодовку, а также о том, как ему приходится терпеть физические и моральные издевательства со стороны сотрудников крымского СИЗО.

По его словам, он ни разу, за все время пребывания в плену, не употреблял тюремной "баланды" и добровольно не сделает этого ни при каких обстоятельствах.

Ранее эксперт Крымской правозащитной группы Владимир Чекрыгин сообщил, что сотрудники симферопольского СИЗО угрожают Балуху расправой.

ФСБ России задержала Балуха в декабря 2016 года под предлогом того, что на чердаке его дома нашли 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники заявляли, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию: в его дворе развевался флаг Украины.

Однако "суд" в аннексированном Россией Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (порядка 4,6 тысячи гривен).

Против Балуха возбудили еще одно дело по заявлению начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко о якобы избиении. Сам Балух и его защита заявляли, что это Ткаченко напал на него.

19 марта Раздольненский райсуд избрал для Балуха меру пресечения по этому делу в виде содержания под стражей до 19 июня 2018 года.

Балух голодает с 19 марта и отказывается прекращать голодовку.