Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ізраїль завдав удару по позиціях "ХАМАС" у Секторі Газа у відповідь на кулеметний вогонь

Четвер, 17 травня 2018, 06:15

Авіація Ізраїлю завдала удару по об'єктах угруповання "ХАМАС" у відповідь на кулеметний вогонь.

Про це у Twitter повідомляє прес-служба Армії оборони Ізраїлю.

"Удари були нанесені по семи об'єктах "ХАМАС" на півночі Сектору Газа, чотири з яких - будівлі й терористична інфраструктура, і три - фабрики з виготовлення зброї", - йдеться у повідомленні.

"Авіація завдала удару у відповідь на сильний кулеметний вогонь, який був націлений на місто Сдерот на півдні Ізраїлю, а також у відповідь на численні факти відкриття вогню протягом дня", - підкреслили у прес-службі.

Раніше ізраїльський танк атакував 2 військових об'єкти угруповання "ХАМАС" у південній частині Сектору Газа. 

Нагадаємо, в Єрусалимі 14 травня офіційно відкрили посольство США, яке за рішенням президента Сполучених Штатів було перенесено з Тель-Авіва.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею своєї держави.

У зв'язку з цим на адміністративному кордоні Сектора Газа сталися заворушення, в результаті яких, за даними палестинського міністерства охорони здоров'я, загинули 58 осіб, 2700 - травмовані.

Європейський Союз закликав всі сторони до стриманості, щоб не допустити більшої кількості жертв.

Білий дім поклав провину на угруповання "ХАМАС". США заявили, що Ізраїль "має право захищати себе".

Теми: Ізраїль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
Ізраїль
Макрон закликав Ізраїль збільшити допомогу Україні
Помста, гроші та Вагнер. Про розлюднення ворога і криваві мільярди
Посольство України звинуватило Ізраїль у проросійській позиції, МЗС Ізраїлю викликає посла
Останні новини
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
20:43
Оновлено Повітряні сили: БпЛА рухаються Україною
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
Усі новини...
Реклама: