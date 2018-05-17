Ізраїль завдав удару по позиціях "ХАМАС" у Секторі Газа у відповідь на кулеметний вогонь
Авіація Ізраїлю завдала удару по об'єктах угруповання "ХАМАС" у відповідь на кулеметний вогонь.
Про це у Twitter повідомляє прес-служба Армії оборони Ізраїлю.
"Удари були нанесені по семи об'єктах "ХАМАС" на півночі Сектору Газа, чотири з яких - будівлі й терористична інфраструктура, і три - фабрики з виготовлення зброї", - йдеться у повідомленні.
A short while ago, IAF fighter jets struck Hamas terror targets in northern Gaza. 4 of the targets were buildings & terror infrastructure in a military compound, & 3 more were in a weapons production facility— IDF (@IDFSpokesperson) May 16, 2018
"Авіація завдала удару у відповідь на сильний кулеметний вогонь, який був націлений на місто Сдерот на півдні Ізраїлю, а також у відповідь на численні факти відкриття вогню протягом дня", - підкреслили у прес-службі.
Раніше ізраїльський танк атакував 2 військових об'єкти угруповання "ХАМАС" у південній частині Сектору Газа.
The strikes were conducted in response to the heavy machine gun fire that targeted the city of Sderot, southern Israel, & numerous shooting attacks throughout the day— IDF (@IDFSpokesperson) May 16, 2018
A short while ago, in response to fire from Gaza towards IDF troops, an IDF tank targeted two Hamas military posts in the southern Gaza Strip. No IDF injuries were reported— IDF (@IDFSpokesperson) May 16, 2018
Нагадаємо, в Єрусалимі 14 травня офіційно відкрили посольство США, яке за рішенням президента Сполучених Штатів було перенесено з Тель-Авіва.
Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році.
Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею своєї держави.
У зв'язку з цим на адміністративному кордоні Сектора Газа сталися заворушення, в результаті яких, за даними палестинського міністерства охорони здоров'я, загинули 58 осіб, 2700 - травмовані.
Європейський Союз закликав всі сторони до стриманості, щоб не допустити більшої кількості жертв.
Білий дім поклав провину на угруповання "ХАМАС". США заявили, що Ізраїль "має право захищати себе".