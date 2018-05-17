Ізраїль завдав удару по позиціях "ХАМАС" у Секторі Газа у відповідь на кулеметний вогонь

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Четвер, 17 травня 2018, 06:15

Авіація Ізраїлю завдала удару по об'єктах угруповання "ХАМАС" у відповідь на кулеметний вогонь.

Про це у Twitter повідомляє прес-служба Армії оборони Ізраїлю.

"Удари були нанесені по семи об'єктах "ХАМАС" на півночі Сектору Газа, чотири з яких - будівлі й терористична інфраструктура, і три - фабрики з виготовлення зброї", - йдеться у повідомленні.

"Авіація завдала удару у відповідь на сильний кулеметний вогонь, який був націлений на місто Сдерот на півдні Ізраїлю, а також у відповідь на численні факти відкриття вогню протягом дня", - підкреслили у прес-службі.

Раніше ізраїльський танк атакував 2 військових об'єкти угруповання "ХАМАС" у південній частині Сектору Газа. 

Нагадаємо, в Єрусалимі 14 травня офіційно відкрили посольство США, яке за рішенням президента Сполучених Штатів було перенесено з Тель-Авіва.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею своєї держави.

У зв'язку з цим на адміністративному кордоні Сектора Газа сталися заворушення, в результаті яких, за даними палестинського міністерства охорони здоров'я, загинули 58 осіб, 2700 - травмовані.

Європейський Союз закликав всі сторони до стриманості, щоб не допустити більшої кількості жертв.

Білий дім поклав провину на угруповання "ХАМАС". США заявили, що Ізраїль "має право захищати себе".

Теми: Ізраїль
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