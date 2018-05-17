Израиль нанес удар по позициям "ХАМАС" в секторе Газа в ответ на пулеметный огонь
Авиация Израиля нанесла удар по объектам группировки "ХАМАС" в ответ на пулеметный огонь.
Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
"Удары были нанесены по семи объектам "ХАМАС" на севере Сектора Газа, четыре из которых - здания и террористическая инфраструктура, и три - фабрики по изготовлению оружия", - говорится в сообщении.
A short while ago, IAF fighter jets struck Hamas terror targets in northern Gaza. 4 of the targets were buildings & terror infrastructure in a military compound, & 3 more were in a weapons production facility— IDF (@IDFSpokesperson) May 16, 2018
"Авиация нанесла ответный удар на сильный пулеметный огонь, который был нацелен на город Сдерот на юге Израиля, а также в ответ на многочисленные факты открытия огня в течение дня", - подчеркнули в пресс-службе.
Ранее израильский танк атаковал 2 военных объекта группировки "ХАМАС" в южной части Сектора Газа.
The strikes were conducted in response to the heavy machine gun fire that targeted the city of Sderot, southern Israel, & numerous shooting attacks throughout the day— IDF (@IDFSpokesperson) May 16, 2018
A short while ago, in response to fire from Gaza towards IDF troops, an IDF tank targeted two Hamas military posts in the southern Gaza Strip. No IDF injuries were reported— IDF (@IDFSpokesperson) May 16, 2018
Напомним, в Иерусалиме 14 мая официально открыли посольство США, которое по решению президента Соединенных Штатов было перенесено из Тель-Авива.
Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году.
Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.
В связи с этим на административной границе Сектора Газа произошли беспорядки, в результате которых, по данным палестинского министерства здравоохранения, погибли 58 человек, 2700 - травмированы.
Европейский Союз призвал все стороны к сдержанности, чтобы не допустить большее количество жертв.
Белый дом возложил вину на группировку "ХАМАС". США заявили, что Израиль "имеет право защищать себя".