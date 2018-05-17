Израиль нанес удар по позициям "ХАМАС" в секторе Газа в ответ на пулеметный огонь

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Четверг, 17 мая 2018, 06:15

Авиация Израиля нанесла удар по объектам группировки "ХАМАС" в ответ на пулеметный огонь.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Удары были нанесены по семи объектам "ХАМАС" на севере Сектора Газа, четыре из которых - здания и террористическая инфраструктура, и три - фабрики по изготовлению оружия", - говорится в сообщении.

"Авиация нанесла ответный удар на сильный пулеметный огонь, который был нацелен на город Сдерот на юге Израиля, а также в ответ на многочисленные факты открытия огня в течение дня", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее израильский танк атаковал 2 военных объекта группировки "ХАМАС" в южной части Сектора Газа.

Напомним, в Иерусалиме 14 мая официально открыли посольство США, которое по решению президента Соединенных Штатов было перенесено из Тель-Авива.

Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году.

Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.

В связи с этим на административной границе Сектора Газа произошли беспорядки, в результате которых, по данным палестинского министерства здравоохранения, погибли 58 человек, 2700 - травмированы.

Европейский Союз призвал все стороны к сдержанности, чтобы не допустить большее количество жертв.

Белый дом возложил вину на группировку "ХАМАС". США заявили, что Израиль "имеет право защищать себя".

Темы: Израиль
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