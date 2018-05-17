ООС: Бойовики застосували "Град" у районі Авдіївки, втрати з обох сторін
Минулої доби ситуація у районі проведення ООС ускладнилася - 2 українських військових загинуло, 4 - отримали поранення.
Про це станом на 7:00 17 травня повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.
"Вздовж всієї лінії зіткнення тривали активні бойові дії. Російско-окупаційні війська, нехтуючи міжнародними угодами, 66 разів порушили режим припинення вогню, з них 25 разів застосовували міномети, артилерію та реактивні системи залпового вогню БМ-21", - йдеться у звіті.
"Близько 21:00 противник застосував РСЗВ БМ-21 "Град" по позиціях наших військ в районі Авдіївки. Підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь окупантам та вели активну оборону", - наголосили у прес-центрі.
На Луганському напрямку активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Новозванівка та Троїцьке.
"На застосування противником снайперських пар передові підрозділи наших військ вживали ефективних контрснайперських заходів", - підкреслили в ООС.
На Донецькому напрямку боойвики активізувалися в районах населених пунктів Луганське, Світлодарськ, Новолуганське, Майорськ. Постійно тривають бойові дії в районі Авдіївської промзони та населеного пункту Опитне.
"На Маріупольському напрямку ворог активізувався в районах населених пунктів Водяне, Лебединське, Широкине", - йдеться у звіті.
Під час бойових дій 16 травня 2 українських військових загинуло, 4 отримали поранення.
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"Поточної доби, 17 травня, обстановка на лінії зіткнення залишається контрольованою. Втрат серед наших захисників немає", - заявили в ООС.
За даними розвідки, минулої доби противнику нанесено втрат - 5 окупантів знищено та 8 поранено.