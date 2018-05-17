ООС: Бойовики застосували "Град" у районі Авдіївки, втрати з обох сторін

Минулої доби ситуація у районі проведення ООС ускладнилася - 2 українських військових загинуло, 4 - отримали поранення.

Про це станом на 7:00 17 травня повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

"Вздовж всієї лінії зіткнення тривали активні бойові дії. Російско-окупаційні війська, нехтуючи міжнародними угодами, 66 разів порушили режим припинення вогню, з них 25 разів застосовували міномети, артилерію та реактивні системи залпового вогню БМ-21", - йдеться у звіті.

"Близько 21:00 противник застосував РСЗВ БМ-21 "Град" по позиціях наших військ в районі Авдіївки. Підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь окупантам та вели активну оборону", - наголосили у прес-центрі.