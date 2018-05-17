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ООС Боевики применили "Град" в районе Авдеевки, потери с обеих сторон

Четверг, 17 мая 2018, 07:26
ООС Боевики применили Град в районе Авдеевки, потери с обеих сторон

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения ООС усложнилась - 2 украинских военных погибли, 4 - получили ранения.

Об этом по состоянию на 7:00 17 мая сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Вдоль всей линии соприкосновения продолжались активные боевые действия. Российский-оккупационные войска, пренебрегая международными соглашениями, 66 раз нарушили режим прекращения огня, из них 25 раз применяли минометы, артиллерию и реактивные системы залпового огня БМ-21", - говорится в отчете.

"Около 21:00 противник применил РСЗО БМ-21 "Град" по позициях наших войск в районе Авдеевки. Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ оккупантам и вели активную оборону", - подчеркнули в пресс-центре.

На Луганском направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Новозвановка и Троицкое.

"На применение противником снайперских пар передовые подразделения наших войск принимали эффективные контрснайперские мероприятия", - подчеркнули в ООС.

На Донецком направлении боевики активизировались в районах населенных пунктов Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Майорск. Постоянно продолжаются боевые действия в районе Авдеевской промзоны и населенного пункта Опытное.

"На Мариупольском направлении враг активизировался в районах населенных пунктов Водяное, Лебединское, Широкино", - говорится в отчете.

Во время боевых действий 16 мая 2 украинских военных погибли, 4 получили ранения.
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"17 мая обстановка на линии соприкосновения остается контролируемой. Потерь среди наших защитников нет", - заявили в ООС.

По данным разведки, за минувшие сутки уничтожено 5 оккупантов, 8 - ранены.

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Темы: Объединенные силы на Донбассебоевые действия
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