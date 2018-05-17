МОЗ досі не знає, чим отруїлися півсотні дітей у Черкасах

Причина отруєння 54 учнів під час шкільної лінійки у Черкасах 8 травня досі невідома, але самих дітей уже виписали з лікарні.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що Черкаський обласний лабораторний центр МОЗ здійснив забір ґрунту, води, повітря у день інциденту. Лабораторні аналізи повітря і ґрунту не показали критичного вмісту жодних сполук, що могли би спричинити реакцію організму.

"Вода та повітря є безпечними за санітарно-гігієнічними показниками", - йдеться в повідомленні.

"Встановленням остаточних причин токсичної реакції займаються відповідні органи", - додали у МОЗ.

Станом на ранок 17 травня у дитячій обласній лікарні перебуває 3 школярів з числа тих, що відчули погіршення самопочуття на лінійці, але, зазначається, що це не пов’язано з отруєнням.

"49 дітей і 4 дорослих, яких госпіталізували зі шкільної лінійки у Черкасах, уже вдома. Ще троє дітей досі перебувають у дитячій обласній лікарні, але їх лікують від супутніх захворювань, які виявили під час обстеження. Ці захворювання ніяким чином не пов’язані із отруєнням", - йдеться в повідомленні.

Також у МОЗ запевняють, що "токсична реакція на інгаляційний контакт з невідомою речовиною" у дітей та дорослих, які відвідували шкільні заходи 8 травня, "не мала шкідливого впливу на їхнє здоров’я".

8 травня під час шкільної лінійки у Черкасах стало зле кільком десяткам людей. Загалом було госпіталізовано 58 людей: 54 дитини і 4 дорослих.

Встановлено, що отруєння відбулося локально на території, де проходила лінійка. За даними МОЗ, постраждалих за межами школи немає.

10 травня в кулуарах Кабміну в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун сказала журналістам, що перші висновки експертів щодо причин отруєння дітей у Черкасах ймовірно будуть до кінця дня.