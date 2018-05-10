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Масове отруєння в Черкасах: стан 11 дітей значно покращився

Четвер, 10 травня 2018, 10:43

Наразі у лікарні перебувають 54 учні, три вчительки та техпрацівниця Черкаської школи №8, що потрапили туди з отруєнням 8 травня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

"11 дітей уже перевели з відділення інтенсивної терапії у звичайні палати. Вони почувають себе значно краще", - зазначають у відомстві.

За даними міністерства, стан більшості пацієнтів медики оцінюють як задовільний, водночас один дорослий знаходиться у відділенні інтенсивної терапії.

За інформацією прес-служби, лікарі констатували, що у дітей і дорослих спостерігається інгаляційна токсична реакція.

"Встановлено, що отруєння відбулося локально на території, де проходила лінійка, - постраждалих за межами школи немає", - розповідають там.

Як повідомляє у Facebook мер Черкас Анатолій Бондаренко, він відвідав обласну дитячу лікарню, де перебувають діти, і дізнався від головного лікаря Миколи Кондрацького, що "до кінця тижня школярі повернуться додому".

Міський голова повідомив, що зараз у лікарні працює прокуратура, яка з'ясовує обставини надзвичайної події.

8 травня у Черкасах на території загальноосвітньої школи №8 під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття учні школи (2-9 класи). Загалом на лінійці перебувало 424 школяра.

У Нацполіціі пізніше повідомили, що станом на 14:00 в лікувальні установи Черкас госпіталізовано з отруєнням 50 учнів і 2 вчителів.

За фактом масового отруєння відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 КК (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Окрім того, під час урочистої лінійки у школі №6 Новомосковська Дніпропетровської області у 16-х школярів також погіршилося самопочуття. У 15-ти учнів медики діагностували вегето-судинний пароксизм, ще одну дівчинку 2005 року доправили до лікарні. 

Українська правда

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Теми: Черкасинадзвичайна подіядіти
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