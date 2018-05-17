МОЗ до сих пор не знает, чем отравились полсотни детей в Черкассах

Причина отравления 54 учеников во время школьной линейки в Черкассах 8 мая до сих пор неизвестна, но самих детей уже выписали из больницы.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Отмечается, что Черкасский областной лабораторный центр МОЗ совершил забор почвы, воды, воздуха в день инцидента. Лабораторные анализы воздуха и почвы "не показали критического содержания никаких соединений, которые могли бы повлечь реакцию организма".

"Вода и воздух являются безопасными по санитарно-гигиеническим показателям", - говорится в сообщении.

"Установлением окончательных причин токсической реакции занимаются соответствующие органы", - добавили в Минздраве.

По состоянию на утро 17 мая в детской областной больнице находятся 3 школьников из числа тех, что почувствовали ухудшение самочувствия на линейке, но отмечается, что это не связано с отравлением.

"49 детей и 4 взрослых, которых госпитализировали со школьной линейки в Черкассах, уже дома. Еще трое детей до сих пор находятся в детской областной больнице, но их лечат от сопутствующих заболеваний, которые обнаружили во время обследования. Эти заболевания никоим образом не связаны с отравлением", - говорится в сообщении.

Также в Минздраве уверяют, что "токсическая реакция на ингаляционный контакт с неизвестным веществом" у детей и взрослых, которые посещали школьные мероприятия 8 мая, "не имела вредного воздействия на их здоровье".

8 мая во время школьной линейки в Черкассах стало плохо нескольким десяткам людей. Всего было госпитализировано 58 человек: 54 ребенка и 4 взрослых.



Установлено, что отравление произошло локально на территории, где проходила линейка. По данным МОЗ, пострадавших за пределами школы нет.

10 мая в кулуарах Кабмина и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сказала журналистам, что первые выводы экспертов о причинах отравления детей в Черкассах вероятно будут до конца дня.