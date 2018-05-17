Шуляк: Я віддавав наказ стріляти на ураження по тих, хто веде вогонь по міліції

Колишній начальник Внутрішніх військ України Станіслав Шуляк стверджує, що в лютому 2014 року не отримував від керівництва країни наказу відкривати вогонь по учасниках акцій Євромайдану.



Про це він заявив в ході дачі свідчень в рамках слухання справи про держзраду екс-президента Віктора Януковича в Оболонському районному суді Києва шляхом відеозв'язку з анексованим Росією Кримом.

"Жодних команд ні від кого від вищого керівництва на застосування зброї проти учасників протесту я не отримував", - сказав Шуляк.



"Я особисто віддавав наказ одному з підрозділів загону "Омеги" в разі виявлення осіб, що стріляють по співробітниках міліції і Внутрішніх військ, зокрема з боку консерваторії, відкривати вогонь на ураження без попередження", - заявив він.



У той же час Шуляк стверджує, що його підлеглі доповідали, що місцевість дуже задимлена через горіння покришок, а тому не стріляли через погану видимість:



"Один доповів, що не може вести вогонь, тому що видимості немає... Територія задимлена. Тому вогонь не відкривався".

За словами екс-начальника ВВ, 20 лютого перша інформація про постріли на Майдані надійшла близько 7 ранку, а близько 8 - про перших загиблих і поранених.



Він каже, що віддав наказ про відведення внутрішніх військ із зони обстрілу на перетин вулиць Інституської та Ольгинської.



Шуляк стверджує, що готель "Україна" "повністю перебував на території, яка контролювалася протестувальниками".



За його словами, снайперський вогонь з вікон готелю вівся "на професійному рівні з різних позицій, які важко ідентифікувати".



На питання про те, по кому вівся вогонь, він відповів, що "спостерігачами встановлено, що стріляли в напрямку нижньої частини вулиці Інститутської та Жовтневого палацу".

На початку допиту шляхом відеозв'язку з окупованого Росією Криму 17 травня Шуляк повідомив, що сам він живе зараз в Росії, де періодично зустрічається з Януковичем.

Шуляка вже допитували про події під час Революції гідності на слуханні у справі проти "беркутівців" 2 грудня 2016 року.

Оболонський райсуд Києва здійснює щодо Віктора Януковича спеціальне заочне судочинство, оскільки той не з'являється особисто на допити і в суд, ховаючись від правосуддя в Росії.

Януковича підозрюють в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Генеральна прокуратура розглядає як "незаперечне документальне підтвердження" державної зради Януковича його звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням про використання російських збройних сил для "відновлення законності, світу, правопорядку, стабільності і захисту населення України".