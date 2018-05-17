Шуляк: Я отдавал приказ стрелять по тем, кто ведет огонь по милиции

Бывший начальник Внутренних войск Украины Станислав Шуляк утверждает, что в феврале 2014 года не получал от руководства страны приказа открывать огонь по участникам акций Евромайдана.

Об этом он заявил в ходе дачи показаний в рамках слушания дела о госизмене экс-президента Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева путем видеосвязи с аннексированным Россией Крымом.

"Никаких команд ни от кого от вышестоящего руководства на применение оружия против протестующих я не получал", – сказал Шуляк.

"Я лично отдавал приказ одному из подразделений отряда "Омеги" в случае обнаружения лиц, стреляющих по сотрудникам милиции и Внутренних войск, в частности со стороны консерватории, открывать огонь на поражение без предупреждения", – заявил он.

В то же время Шуляк утверждает, что его подчиненные докладывали, что местность очень задымлена из-за горящих покрышек, а поэтому не стреляли из-за плохой видимости:

"Один доложил, что не может вести огонь, потому что видимости нет… Территория задымлена. Поэтому огонь не открывался".

По словам экс-начальника ВВ 20 февраля первая информация о выстрелах на Майдане поступила около 7 утра, а около 8 – о первых погибших и раненых.

Он говорит, что отдал приказ об отводе внутренних войск из зоны обстрела на пересечение улиц Институской и Ольгинской.

Шуляк утверждает, что гостиница "Украина" "полностью находилась на территории, которая контролировалась протестующими".

По его словам, снайперский огонь из окон отеля велся "на проффесиональном уровне с разных позиций, которые трудно идентифицировать"

На вопрос о том, по ком велся огонь, он ответил, что "наблюдателями установлено, что стреляли в направлении нижней части улицы Институской и Октябрського дворца".

В начале допроса путем видеосвязи из оккупированного Россией Крыма 17 мая Шуляк сообщил, что сам он живет сейчас в России, где периодически встречается с Януковичем.



Шуляка уже допрашивали о событиях во время Революции достоинства на слушании по делу против "беркутовцев" 2 декабря 2016 года.

Оболонский райсуд Киева осуществляет относительно Януковича специальное заочное судопроизводство, поскольку тот не является лично на допросы и в суд, скрываясь от правосудия в России.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Генеральная прокуратура рассматривает как "неоспоримое документальное подтверждение" государственной измены Януковича его обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об использовании российских вооруженных сил для "восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины".