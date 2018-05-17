Шуляк: Я отдавал приказ стрелять по тем, кто ведет огонь по милиции

Бывший начальник Внутренних войск Украины Станислав Шуляк утверждает, что в феврале 2014 года не получал от руководства страны приказа открывать огонь по участникам акций Евромайдана.

Об этом он заявил в ходе дачи показаний в рамках слушания дела о госизмене экс-президента Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева путем видеосвязи с аннексированным Россией Крымом.

"Никаких команд ни от кого от вышестоящего руководства на применение оружия против протестующих я не получал", – сказал Шуляк.

"Я лично отдавал приказ одному из подразделений отряда "Омеги" в случае обнаружении лиц, стреляющих по сотрудникам милиции и Внутренних войск, в частности со стороны консерватории, открывать огонь на поражение без предупреждения", – заявил он.

В то же время Шуляк утверждает, что его подчиненные докладывали, что местность очень задымлена из-за горящих покрышек, а поэтому не стреляли из-за плохой видимости:

"Один доложил, что не может вести огонь, потому что видимости нет… Территория задымлена. Поэтому огонь не открывался".

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