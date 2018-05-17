З відповіді Росії на санкції зникли дві третини контрзаходів

Держдума РФ ухвалила в другому читанні законопроект про контрзаходи Росії на санкції Заходу, їх кількість значно скоротилася.

Про це пише "РИА Новости".

Повідомляється, що до другого читання з тексту документа виключено згадку конкретних галузей, товарів і послуг, на які можуть поширюватися обмеження, а перелік заходів скорочений з 16 до 6.

Також з проекту прибрали норму, яка передбачала можливість введення контрсанкцій для російських компаній, якщо іноземці володіють 25% і більше їхнього капіталу.

За даними агентства, зараз законопроект передбачає право Росії вводити різні контрзаходи, але вони не повинні стосуватися життєво необхідних товарів, аналоги яких не виробляються в Росії.

Його третє і останнє читання заплановано на 22 травня.

За інформацією російського видання "Коммерсант", в адміністрації Володимира Путіна взагалі виступили проти цього законопроекту, оскільки вважають, що він завдає шкоди російським, а не закордонним компаніям.

Як повідомлялося, у Держдумі РФ підготували законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність до 4 років позбавлення волі за виконання санкцій іноземних держав на території РФ, а також за сприяння у встановленні антиросійських санкцій.

Російські підприємницькі групи виступили проти цього закону.