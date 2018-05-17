Из ответа России на санкции исчезли две трети контрмер

Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект об ответных мерах России на санкции Запада, их количество значительно сократилось.

Об этом пишет "РИА Новости".

Сообщается, что ко второму чтению из текста документа исключено упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг, на которые могут распространяться ограничения, а перечень мер сокращен с 16 до 6.

Также из проекта убрали норму, которая предусматривала возможность введения контрсанкций для российских компаний, если иностранцы владеют 25% и более их капитала.

По данным агентства, сейчас законопроект предполагает право России вводить различные контрмеры, но они не должны применяться в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России.

Его третье и последнее чтение запланировано на 22 мая.

По информации российского издания "Коммерсант", в администрации Владимира Путина вообще выступили против этого законопроекта, так как считают, что он наносит вред российским, а не зарубежным компаниям.

Как сообщалось, в Госдуме РФ подготовили законопроект, предусматривающий уголовную ответственность до четырех лет лишения свободы за выполнение санкций иностранных государств на территории РФ, а также за содействие в установлении антироссийских санкций.

Российские предпринимательские группы выступили против этого законопроекта.