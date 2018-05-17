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ООС: минулої доби загинули бійці 1977 та 1998 року народження

Четвер, 17 травня 2018, 13:27

Внаслідок активізації бойових дій з боку російсько-окупаційних військ минулої доби Україна має втрати: 2 загиблих, 4 поранених.

Про це на брифінгу 17 травня розповів речник Міністерства оборони полковник Дмитро Гуцуляк.

"Із сумом повідомляємо, що російська збройна агресія забрала життя двох українських героїв. Під час бойових дій протягом минулої доби загинули двоє наших військовослужбовців 1977 та 1998 року народження", – сказав він.

"Крім цього внаслідок ворожих обстрілів отримали поранення четверо наших захисників. Їх оперативно евакуйовано до медичних закладів, де надається кваліфікована лікарсько-сестринська допомога", – додав він.

За словами Гуцуляка, стан здоров’я двох наших захисників – середньої важкості, ще двох військових – задовільне.

Щодо поточної ситуації на лінії зіткнення полковник повідомив, що з опівночі, станом на 11.00 вже зафіксовано 27 прицільних ворожих обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, у тому числі, з артилерії та мінометів.

Станом на той час поранених під час бойових дій українських військовослужбовців немає.

"Українська правда" у Threads

Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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