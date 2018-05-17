Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: за прошедшие сутки погибли бойцы 1977 и 1998 года рождения

Четверг, 17 мая 2018, 13:27

Вследствие активизации боевых действий со стороны российско-оккупационных войск прошедшие сутки Украина имеет потери: 2 погибших, 4 раненых.

Об этом на брифинге 17 мая рассказал спикер Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк.

"С грустью сообщаем, что российская вооруженная агрессия унесла жизни двух украинских героев. Во время боевых действий за прошедшие сутки погибли двое наших военнослужащих 1977 и 1998 года рождения", – сказал он.

"Кроме этого в результате вражеских обстрелов получили ранения четверо наших защитников. Они оперативно эвакуированы в медицинские учреждения, где им оказывается квалифицированная лечебно-сестринская помощь", – добавил он.

По словам Гуцуляка, состояние здоровья двух наших защитников – средней тяжести, еще двое военных – удовлетворительное.

По ситуации на линии соприкосновения в четверг полковник сообщил, что с полуночи, по состоянию на 11.00 уже зафиксировано 27 прицельных вражеских обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, в том числе, из артиллерии и минометов.

По состоянию на то время раненых во время боевых действий украинских военнослужащих нет.

Темы: Объединенные силы на Донбассе
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Зеленский уволил командующего объединенных сил
Объединенные силы показали, как сбивали российские вертолеты в субботу
На Донбассе ВСУ уничтожили более 20 единиц техники и 30 оккупантов
Последние новости
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
Все новости...
Реклама: