ООС: за прошедшие сутки погибли бойцы 1977 и 1998 года рождения

Вследствие активизации боевых действий со стороны российско-оккупационных войск прошедшие сутки Украина имеет потери: 2 погибших, 4 раненых.



Об этом на брифинге 17 мая рассказал спикер Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк.



"С грустью сообщаем, что российская вооруженная агрессия унесла жизни двух украинских героев. Во время боевых действий за прошедшие сутки погибли двое наших военнослужащих 1977 и 1998 года рождения", – сказал он.



"Кроме этого в результате вражеских обстрелов получили ранения четверо наших защитников. Они оперативно эвакуированы в медицинские учреждения, где им оказывается квалифицированная лечебно-сестринская помощь", – добавил он.



По словам Гуцуляка, состояние здоровья двух наших защитников – средней тяжести, еще двое военных – удовлетворительное.



По ситуации на линии соприкосновения в четверг полковник сообщил, что с полуночи, по состоянию на 11.00 уже зафиксировано 27 прицельных вражеских обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, в том числе, из артиллерии и минометов.



По состоянию на то время раненых во время боевых действий украинских военнослужащих нет.