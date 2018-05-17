Нацгвардія отримала перші американські гранатомети
Нацгвардія отримала півтисячі протитанкових гранатометів RSRL-1 американського виробництва.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Facebook.
"40 мм комплекс РПГ-1 запущено у виробництво компанією AirTronic у 2016 році. Він є ефективним для поразки вогневих засобів та броньованих цілей противника. Прицільність стрільби 800 м, сумісний зі усіма існуючими пострілами РПГ, живучість ствола 1000 пострілів", - написав міністр.
За словами Авакова, при створенні комплексу вдалося зменшити масу гранатомета, спростити експлуатацію, збільшити дальність стрільби та поліпшити боєздатність.
Палата представників Конгресу США схвалила Консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 рік, в якому передбачена військова допомога Україні на 620,7 мільйона доларів
Арсен #Аваков: Нацгвардія прийняла на озброєння перші 500 40-мм ручних протитанкових гранатометів RSRL-1 виробництва США pic.twitter.com/oHIlNHnn3l— МВС України (@MVS_UA) May 17, 2018
Зокрема, програма підтримки передбачає надання українським військовим летальної зброї оборонного характеру.
30 квітня США поставили Україні ракетні комплекси Javelin.