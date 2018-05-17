Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нацгвардія отримала перші американські гранатомети

Четвер, 17 травня 2018, 15:12
ФОТО: FACEBOOK АРСЕН АВАКОВ

Нацгвардія отримала півтисячі протитанкових гранатометів RSRL-1 американського виробництва.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Facebook.

"40 мм комплекс РПГ-1 запущено у виробництво компанією AirTronic у 2016 році. Він є ефективним для поразки вогневих засобів та броньованих цілей противника. Прицільність стрільби 800 м, сумісний зі усіма існуючими пострілами РПГ, живучість ствола 1000 пострілів", - написав міністр.

За словами Авакова, при створенні комплексу вдалося зменшити масу гранатомета, спростити експлуатацію, збільшити дальність стрільби та поліпшити боєздатність.

 
фото: Facebook Арсен Аваков

Палата представників Конгресу США схвалила Консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 рік, в якому передбачена військова допомога Україні на 620,7 мільйона доларів

Зокрема, програма підтримки передбачає надання українським військовим летальної зброї оборонного характеру.

30 квітня США поставили Україні ракетні комплекси Javelin.

 
фото: Facebook Арсен Аваков

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАЗбройні силиУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
США
Посол США звернулась до українців на 500-ий день вторгнення Росії
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Не у містах і записуючи локації: Україна має п’ять принципів використання касетних боєприпасів
Останні новини
22:04
Байден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
20:43
Оновлено Повітряні сили: БпЛА рухаються Україною
Усі новини...
Реклама: