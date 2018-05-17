Нацгвардія отримала перші американські гранатомети

Нацгвардія отримала півтисячі протитанкових гранатометів RSRL-1 американського виробництва.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Facebook.

"40 мм комплекс РПГ-1 запущено у виробництво компанією AirTronic у 2016 році. Він є ефективним для поразки вогневих засобів та броньованих цілей противника. Прицільність стрільби 800 м, сумісний зі усіма існуючими пострілами РПГ, живучість ствола 1000 пострілів", - написав міністр.

За словами Авакова, при створенні комплексу вдалося зменшити масу гранатомета, спростити експлуатацію, збільшити дальність стрільби та поліпшити боєздатність.

фото: Facebook Арсен Аваков

Палата представників Конгресу США схвалила Консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 рік, в якому передбачена військова допомога Україні на 620,7 мільйона доларів

Арсен #Аваков: Нацгвардія прийняла на озброєння перші 500 40-мм ручних протитанкових гранатометів RSRL-1 виробництва США pic.twitter.com/oHIlNHnn3l — МВС України (@MVS_UA) May 17, 2018

Зокрема, програма підтримки передбачає надання українським військовим летальної зброї оборонного характеру.

30 квітня США поставили Україні ракетні комплекси Javelin.



