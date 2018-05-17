Нацгвардия получила первые американские гранатометы

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Четверг, 17 мая 2018, 15:12
ФОТО: FACEBOOK АРСЕН АВАКОВ

Нацгвардия получила полтысячи противотанковых гранатометов RSRL-1 американского производства.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

"40 мм комплекс РПГ-1 запущен в производство компанией AirTronic в 2016 году. Он является эффективным для поражения огневых средств и бронированных целей противника. Прицельность стрельбы 800 м, совместимый со всеми существующими выстрелами РПГ, живучесть ствола 1000 выстрелов", - написал министр.

По словам Авакова, при создании комплекса удалось уменьшить массу гранатомета, упростить эксплуатацию, увеличить дальность стрельбы и улучшить боеспособность.

 
ФОТО: facebook Арсен Аваков

Палата представителей Конгресса США одобрила Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в котором предусмотрена военная помощь Украине на 620,7 миллиона долларов.

В частности, программа поддержки предусматривает предоставление украинским военным летального оружия оборонного характера.

30 апреля США поставили Украине ракетные комплексы Javelin.

 
ФОТО: facebook Арсен Аваков

Украинская правда
Темы: США Вооруженные силы Украина
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