Нацгвардия получила первые американские гранатометы

Нацгвардия получила полтысячи противотанковых гранатометов RSRL-1 американского производства.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

"40 мм комплекс РПГ-1 запущен в производство компанией AirTronic в 2016 году. Он является эффективным для поражения огневых средств и бронированных целей противника. Прицельность стрельбы 800 м, совместимый со всеми существующими выстрелами РПГ, живучесть ствола 1000 выстрелов", - написал министр.

По словам Авакова, при создании комплекса удалось уменьшить массу гранатомета, упростить эксплуатацию, увеличить дальность стрельбы и улучшить боеспособность.

ФОТО: facebook Арсен Аваков

Палата представителей Конгресса США одобрила Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в котором предусмотрена военная помощь Украине на 620,7 миллиона долларов.

Арсен #Аваков: Нацгвардія прийняла на озброєння перші 500 40-мм ручних протитанкових гранатометів RSRL-1 виробництва США pic.twitter.com/oHIlNHnn3l — МВС України (@MVS_UA) May 17, 2018

В частности, программа поддержки предусматривает предоставление украинским военным летального оружия оборонного характера.

30 апреля США поставили Украине ракетные комплексы Javelin.