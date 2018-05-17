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Хуг терміново їде на Донбас

Четвер, 17 травня 2018, 16:12

Перший заступник глави Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг вирушає з позачерговою поїздкою на Донбас.

Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ.

"Ввечері 17 травня 2018 року, перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг вирушить із візитом на Донбас з огляду на серйозне погіршення ситуації з безпекою за останню добу", – йдеться в повідомленні.

В місії ОБСЄ зазначають, що під час візиту Хуг проведе оцінку безпекової ситуації уздовж лінії зіткнення та її впливу на життя цивільного населення, а також обговорить із залученими сторонами заходи щодо зниження напруженості.

Як повідомлялося, протягом останніх діб у зоні проведення Операції об'єднаних сил спостерігається ескалація, представники незаконних збройних формувань збільшили кількість обстрілів із застосуванням забороненого озброєння.

Лише за добу 16 травня загинули двоє українських військових, 4 отримали поранення.

Теми: ДонбасОРДЛООБСЄ
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