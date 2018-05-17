Хуг срочно едет на Донбасс

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Четверг, 17 мая 2018, 16:12

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг отправляется с внеочередной поездкой на Донбасс.

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"Вечером 17 мая первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг отправится с визитом на Донбасс учитывая серьезное ухудшение ситуации с безопасностью за последние сутки", – говорится в сообщении.

В миссии ОБСЕ отмечают, что во время визита Хуг проведет оценку ситуации безопасности вдоль линии соприкосновения и ее влияния на жизнь гражданского населения, а также обсудит с вовлеченными сторонами меры по снижению напряженности.

Как сообщалось, в течение последних суток в зоне проведения Операции объединенных сил наблюдается эскалация, представители незаконных вооруженных формирований увеличили количество обстрелов с применением запрещенного вооружения.

Только за сутки 16 мая погибли двое украинских военных, 4 получили ранения.

Темы: Донбасс ОРДЛО ОБСЕ
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