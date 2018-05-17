Перекритий через футбол Київ: як потрапити у "транспортний периметр"

Киянам та мешканцям столиці 26 травня, коли відбудеться фінал чоловічої Ліги чемпіонів УЄФА, варто відмовитися від використання власного транспорту для пересування центром міста.

Про це менеджер з транспорту та мобільності під час проведення фіналів ЛЧ 2017/2018 в Києві Сергій Хижняк сказав на прес-конференції 17 травня, передає "Укрінформ".

"Для місцевих мешканців є прохання не виїжджати у центр міста на власних автомобілях. Рекомендуємо, якщо бажаєте приїхати у центр міста, у суботу громадський транспорт буде працювати, метрополітен", – сказав Хижняк.

Тим, у кого є квитки на матчі, але немає передбачених організаторами місць для паркування, також не радять намагатися під'їхати максимально близько до НСК "Олімпійський".

"Навколо транспортного периметра ми очікуємо, що будуть маршрути об'їзду. Таким чином, запаркуватися поруч із стадіоном буде неможливо", – зазначив Хижняк.

"І ті люди, які мешкають у транспортному периметрі, а туди потрапляє ряд будинків, проїхати зможуть тільки з паспортом та пропискою. Якщо цього немає, то заїхати у транспортний периметр буде неможливо", – сказав він.

Менеджер з транспорту та мобільності під час проведення матчів пояснив, що це робиться передусім заради безпеки.

"Є сумні прецеденти Лондона, Барселони та інших міст, коли у натовп в'їхала вантажівка. Тому цього разу, на відміну від Євро-2012, буде саме так. Будь-які спроби дуже жорстко припинятимуться", – наголосив Хижняк.

Він також нагадав, що для всіх власників квитків на матчі турніру, а також акредитованих ЗМІ та організаторів турніру, проїзд у громадському транспорті буде безкоштовним. УЄФА відшкодує згодом місту затрати на безкоштовне перевезення для власників квитків.

Як повідомлялось, фінал чоловічої Ліги чемпіонів УЄФА пройде 26 травня в Києві на НСК "Олімпійський".

Вирішальний поєдинок жіночої Ліги чемпіонів пройде у Києві 24 травня на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Офіційну фан-зону під назвою "Селище чемпіона" облаштовують на Хрещатику (від ЦУМу до вулиці Городецького). Передбачається, що вона вміщатиме до 20 тисяч осіб щодня. Тут проводитимуться всі заходи від УЄФА. Наприклад 25 травня відбудеться "матч зірок".

Одноденну фан-зону хочуть облаштувати і на Контрактовій площі. Ще дві фан-зони для вболівальників команд, які зійдуться у фінальному поєдинку, розмістять у парку Шевченка і на майданчику перед Палацом "Україна".