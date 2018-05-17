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Перекрытый из-за футбола Киев: как попасть в "транспортный периметр"

Четверг, 17 мая 2018, 16:33

Киевлянам и жителям столицы 26 мая, когда состоится финал мужской Лиги чемпионов УЕФА, стоит отказаться от использования собственного транспорта для передвижения по центру города.

Об этом менеджер по транспорту и мобильности во время проведения финалов ЛЧ 2017/2018 в Киеве Сергей Хижняк сказал на пресс-конференции 17 мая, передает "Укринформ".

"Для местных жителей есть просьба не выезжать в центр города на собственных автомобилях. Рекомендуем, если хотите приехать в центр города, в субботу будет работать общественный транспорт, метрополитен", – сказал Хижняк.

Тем, у кого есть билеты на матчи, но нет предусмотренных организаторами мест для парковки, также не советуют пытаться подъехать максимально близко к НСК "Олимпийский".

"Вокруг транспортного периметра мы ожидаем, что будут маршруты объезда. Таким образом, припарковаться рядом со стадионом будет невозможно", – отметил Хижняк.

"И те люди, которые живут в транспортном периметре, а туда попадает ряд домов, проехать смогут только с паспортом и пропиской. Если этого нет, то заехать в транспортный периметр будет невозможно", – сказал он.

Менеджер по транспорту и мобильности во время проведения матчей объяснил, что это делается прежде всего ради безопасности.

"Есть печальные прецеденты Лондона, Барселоны и других городов, когда в толпу въехал грузовик. Поэтому в этот раз, в отличие от Евро-2012, будет именно так. Любые попытки будут очень жестко пресекаться", – подчеркнул Хижняк.

Он также напомнил, что для всех владельцев билетов на матчи турнира, а также аккредитованных СМИ и организаторов турнира, проезд в общественном транспорте будет бесплатным. УЕФА возместит впоследствии городу затраты на бесплатную перевозку для владельцев билетов.

Как сообщалось, финал мужской Лиги чемпионов УЕФА пройдет 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский".

Решающий поединок женской Лиги чемпионов пройдет в Киеве 24 мая на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Официальную фан-зону под названием "Поселок чемпиона" обустраивают на Крещатике (от ЦУМа до улицы Городецкого). Предполагается, что она будет вмещать до 20 000 человек ежедневно. Здесь будут проводиться все мероприятия от УЕФА. Например, 25 мая состоится "матч звезд".

Однодневную фан-зону хотят обустроить и на Контрактовой площади. Еще две фан-зоны для болельщиков команд, которые сойдутся в финальном поединке, разместят в парке Шевченко и на площадке перед Дворцом "Украина".

Темы: футболтранспортКиев
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