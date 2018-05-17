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Рада закликала ОБСЄ об’єктивно говорити про "вибори" в Криму

Четвер, 17 травня 2018, 18:50

Верховна Рада закликала ОБСЄ подати об’єктивний звіт щодо виборів президента Російської Федерації та вказати факт їх проведення в окупованому Криму.

За відповідний проект звернення до Діючого головування в ОБСЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ та парламентів держав-учасниць ОБСЄ в четвер проголосували 228 народних депутатів.

"На жаль, Заява Місії БДІПЛ ОБСЄ щодо виборів президента Російської Федерації 2018 року (Заява про попередні результати і висновки – УП) не містить змістовного опису факту проведення незаконного голосування в Автономній Республіці Крим та в м. Севастополь", – йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Зазначається, що ОБСЄ у заяві не згадує те, що Крим та Севастополь незаконно окуповані Росією, та не оцінює загальний вплив "голосування" в АРК на російські вибори.

"Такий підхід до моніторингу виборчого процесу, на нашу думку, має ознаки вибірковості у висвітленні взаємопов’язаних фактів і подій, не відповідає засадам об’єктивності та комплексності міжнародного спостереження за виборами", – наголошують українські парламентарі.

У самому зверенні Верховна Рада закликає ОБСЄ "забезпечити відповідність Остаточного звіту засадам об’єктивності, незалежності, неупередженості та всеосяжності міжнародного спостереження за виборами, не допустивши тим самим дискредитації відповідних міжнародних стандартів".

Як відомо, 18 березня - у річницю анексії Криму - Росія проводить вибори президента, які також проходять на території окупованого півострова.

23 лютого глава МЗС України Павло Клімкін повідомив, що міністерство надіслало ноту МЗС РФ через вибори на території Криму та заявив, що працюватиме над тим, щоб усі залучені до цих "виборів" потрапили під відповідні санкції.

В цей день у Києві та інших містах, де є консульства РФ в Україні, націоналісти проводили акції проти голосування росіян на "виборах" президента Росії.

Українська правда
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