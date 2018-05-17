Рада призвала ОБСЕ объективно говорить о "выборах" в Крыму

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Четверг, 17 мая 2018, 18:50

Верховная Рада призвала ОБСЕ подать объективный отчет по выборам президента Российской Федерации и указать факт их проведения в оккупированном Крыму.

За соответствующий проект обращения к Действующему председательству в ОБСЕ, Парламентской ассамблее ОБСЕ и парламентов государств-участников ОБСЕ в четверг проголосовали 228 народных депутатов.

"К сожалению, Заявление Миссии БДИПЧ ОБСЕ по выборам Президента Российской Федерации 2018 года (Заявление о предварительных результатах и ​​выводах – УП) не содержит содержательного описания факта проведения незаконного голосования в Автономной Республике Крым и в г. Севастополь", – говорится в пояснительной записке к проекта.

Отмечается, что ОБСЕ в заявлении не вспоминает то, что Крым и Севастополь незаконно оккупированы Россией, и не оценивает общее влияние "голосования" в АРК на российские выборы.

"Такой подход к мониторингу избирательного процесса, по нашему мнению, имеет признаки избирательности в освещении взаимосвязанных фактов и событий, не соответствует принципам объективности и комплексности международного наблюдения за выборами", – отмечают украинские парламентарии.

В самом обращении Верховная Рада призывает ОБСЕ "обеспечить соответствие Окончательного отчета принципам объективности, независимости, беспристрастности и всеобъемлемости международного наблюдения за выборами, не допустив тем самым дискредитации соответствующих международных стандартов".

Как известно, 18 марта - в годовщину аннексии Крыма - Россия проводит выборы президента, которые также проходят на территории оккупированного полуострова.

23 февраля глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что министерство направило ноту МИД РФ в связи с выборами на территории Крыма и заявил, что будет работать над тем, чтобы все привлеченные к этим "выборам" попали под соответствующие санкции.

18 марта в центре Киева прошла акция против российских "выборов" президента, которые проходят 18 марта в аннексированном Крыму. Участники акции принесли с собой чучело "Путина", которое сожгли.

В этот день в Киеве и других городах, где есть консульства РФ в Украине, националисты проводили акции против голосования россиян на "выборах" президента России.

Украинская правда
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