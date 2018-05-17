Рішення у "справі Хізб ут-Тахрір" повернули до суду першої інстанції

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму вирішив повернути рішення про продовження запобіжного заходу другій бахчисарайській групі по "справі Хізб-ут-Тахрір" до суду першої інстанції.

Про це повідомляє "Кримська правозахисна група".

Суд розглядав апеляційну скаргу на продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою другій бахчисарайській групі по "справі Хізб-ут-Тахрір". Засідання проходило у закритому режимі.

"Рішення було повернуто до суду першої інстанції", - зазначили у "Кримській правозахисній групі".

11 жовтня 2017 року силовики провели обшуки у Бахчисараї. Тоді вони затримали 10 кримських татар. Серед них були - Ернест Аметов, Тимур Ібрагімов, Рефат Асанов, Ельнур Асанов, Ернест Ібрагімов, Рудем Неджиєв, Ельдар Асанов, Мемет Белялов, Алімдар Белялов і Ахмад Сулейманов.

ФСБ РФ заявила 11 жовтня, що ліквідувала Бахчисарайський осередок організації "Хізб ут-Тахрір", забороненої в Росії.