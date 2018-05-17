Решение по "делу Хизб ут-Тахрир" вернули в суд первой инстанции

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Четверг, 17 мая 2018, 19:26

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма решил вернуть решение о продлении меры пресечения второй бахчисарайской группе по "делу Хизб ут-Тахрир" в суд первой инстанции.

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа".

Суд рассматривал апелляционную жалобу на продление меры пресечения в виде содержания под стражей второй бахчисарайской группе по "делу Хизб ут-Тахрир". Заседание проходило в закрытом режиме.

"Решение было возвращено в суд первой инстанции", - отметили в "Крымской правозащитной группе".

11 октября 2017 года силовики провели обыски в Бахчисарае. Тогда они задержали 10 крымских татар. Среди них были - Эрнест Аметов, Тимур Ибрагимов, Рефат Асанов, Эльнур Асанов, Эрнест Ибрагимов, Рудем Неджиев, Эльдар Асанов, Мэмет Белялов, Алимдар Белялов и Ахмад Сулейманов.

ФСБ РФ заявила 11 октября, что ликвидировала Бахчисарайскую ячейку организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в России.

Украинская правда
Темы: Крым суд крымские татары
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