ООС: Бойові дії тривали по всій лінії розмежування, знищено 6 окупантів

Російсько-окупаційні війська 60 разів порушили режим припинення вогню, з них 26 разів із застосуванням гармат та мінометів. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали відсіч окупантам.

Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

Упродовж минулої доби, 17 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною та контрольованою. Бойові дії тривали по всій лінії розмежування.

Відмічається активізація противника в районах населених пунктів Новолуганське, Троїцьке, Світлодарськ, Зайцеве, Авдіївка, Опитне, Водяне.

Під час бойових дій минулої доби, 17 травня, сім військовослужбовців Об’єднаних сил зазнали поранень.

За даними розвідки, противнику завдано втрат: шість окупантів знищено та одного поранено.