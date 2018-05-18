ООС: Бойові дії тривали по всій лінії розмежування, знищено 6 окупантів

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П'ятниця, 18 травня 2018, 07:48

Російсько-окупаційні війська 60 разів порушили режим припинення вогню, з них 26 разів із застосуванням гармат та мінометів. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали відсіч окупантам.

Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

Упродовж минулої доби, 17 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною та контрольованою. Бойові дії тривали по всій лінії розмежування.

Відмічається активізація противника в районах населених пунктів Новолуганське, Троїцьке, Світлодарськ, Зайцеве, Авдіївка, Опитне, Водяне.

Під час бойових дій минулої доби, 17 травня, сім військовослужбовців Об’єднаних сил зазнали поранень.

За даними розвідки, противнику завдано втрат: шість окупантів знищено та одного поранено.

Теми: Об'єднані сили на Донбасі бойові дії
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