ООС: Боевые действия шли по всей линии разграничения, уничтожено 6 оккупантов

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Пятница, 18 мая 2018, 07:48

Российско-оккупационные войска 60 раз нарушили режим прекращения огня, из них 26 раз с применением орудий и минометов. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали отпор оккупантам.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

За прошедшие сутки, 17 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной и контролируемой. Боевые действия продолжались по всей линии разграничения.

Отмечается активизация противника в районах населенных пунктов Новолуганское, Троицкое, Светлодарск, Зайцево, Авдеевка, Опытное, Водяное.

Во время боевых действий за прошедшие сутки, 17 мая, семь военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, противнику нанесены потери: шесть оккупантов уничтожено и один ранен.

Темы: Объединенные силы на Донбассе боевые действия
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