У Києві запустили громадське обговорення підвищення тарифів на проїзд
П'ятниця, 18 травня 2018, 10:17
У столиці стартувало громадське обговорення проекту розпорядження щодо підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті до 8 гривень.
Про це повідомляє сайт Київської адміністрації.
Громадське обговорення триватиме до 3 червня 2018 року.
Наразі участь у голосуванні взяли 33 особи: двоє підтримали підвищення, 31 людина висловилася проти.
"Думку киян вивчатимуть шляхом електронних консультацій на офіційному веб-порталі КМДА. Окрім того, передбачено зустріч із громадськістю, про час і дату якої буде повідомлено додатково", - повідомили у КМДА.
Як повідомлялося, з середини липня вартість проїзду у метро і наземному транспорті столиці зросте відразу до 8.
Українська правда