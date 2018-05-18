У Києві запустили громадське обговорення підвищення тарифів на проїзд

У столиці стартувало громадське обговорення проекту розпорядження щодо підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті до 8 гривень.

Про це повідомляє сайт Київської адміністрації.

Громадське обговорення триватиме до 3 червня 2018 року.

Наразі участь у голосуванні взяли 33 особи: двоє підтримали підвищення, 31 людина висловилася проти.

Скриншот з сайту КМДА

"Думку киян вивчатимуть шляхом електронних консультацій на офіційному веб-порталі КМДА. Окрім того, передбачено зустріч із громадськістю, про час і дату якої буде повідомлено додатково", - повідомили у КМДА.

Як повідомлялося, з середини липня вартість проїзду у метро і наземному транспорті столиці зросте відразу до 8.