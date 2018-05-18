В Киеве запустили общественное обсуждение повышения тарифов на проезд

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Пятница, 18 мая 2018, 10:17

В столице стартовало общественное обсуждение проекта распоряжения о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте до 8 гривен.

Об этом сообщает сайт Киевской администрации.

Общественное обсуждение продлится до 3 июня 2018 года.

Сейчас в голосовании приняли участие 33 человека: двое поддержали повышение, 31 – высказался против.

 
Сриншот с сайтв КГГА

"Мнение киевлян будут изучать путем электронных консультаций на официальном веб-портале КГГА. Кроме того, предусмотрена встреча с общественностью, о времени и дате которой будет сообщено дополнительно", - сообщили в КГГА.

Как сообщалось, с середины июля стоимость проезда в метро и наземном транспорте столицы вырастет сразу до 8.

Украинская правда 
Темы: Киев тарифы транспорт
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