Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман пообіцяв, що першим зробить щеплення "під камери"

П'ятниця, 18 травня 2018, 11:00
Гройсман пообіцяв, що першим зробить щеплення під камери

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав парламентарів внести зміни до законодавства, щоб зробити щеплення обов’язковим.

Про це він сказав у Верховній Раді 18 травня, відповідаючи на питання, коли нарешті МОЗ вирішить проблему зі спалахами кору.  

"Щодо захворювання на кір. Щеплення від кору відбувається раз на 5 років. Те, що ми сьогодні пожинаємо – це те, що відбувалось 6 років тому. 6 років тому ніхто нікого не щеплював, ніхто про це не думав, тому ми маємо такі спалахи сьогодні", - сказав він.

"Тому давайте не спихувати це на МОЗ, а давайте вносити зімни у законодавство, щоб зробити щеплення обов'язковим. Але зробити так, що першим щеплення проходить прем’єр-міністр і народні депутати, щоб люди знали, що це безпечно", - заявив Гройсман.

Він додав, що наразі всі необхідні вакцини є, і треба працювати над тим, "щоб максимально провести вакцинацію українських громадян".

"Я перший буду робити всі вакцинації під телебачення, щоб ніхто нічого не лякався, бо це захист. Нормальний захист українських громадян, життя і здоров'я людей", - запевнив прем’єр.

Раніше повідомлялося, що в Україні досі триває спалах кору, за тиждень з 7 по 13 травня на кір захворіли 1407 людей: 651 дорослий і 756 дітей. 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Гройсманздоров'яМОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
Гройсман
Румунія схвалила виділення першого зі 100 млн євро траншу допомоги Молдові
Новий рейтинг партій: в Раду проходять Разумков і Гройсман, але не Кличко
Одного разу у Вільнюсі. Як Ахметов шукає кандидатів у президенти
Останні новини
22:04
Байден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
20:43
Оновлено Повітряні сили: БпЛА рухаються Україною
Усі новини...
Реклама: