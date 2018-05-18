Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що він першим піде вакцинуватися і робитиме це привселюдно, щоб українці не боялися щеплень.

Про це він сказав у Верховній Раді 18 травня, відповідаючи на питання, коли нарешті МОЗ вирішить проблему зі спалахами кору.

"Щодо захворювання на кір. Щеплення від кору відбувається раз на 5 років. Те, що ми сьогодні пожинаємо – це те, що відбувалось 6 років тому. 6 років тому ніхто нікого не щеплював, ніхто про це не думав, тому ми маємо такі спалахи сьогодні", - сказав він.

Гройсман додав, що наразі всі необхідні вакцини є, і треба працювати над тим, "щоб максимально провести вакцинацію українських громадян".

"Я перший буду робити всі вакцинації під телебачення, щоб ніхто нічого не лякався, бо це захист. Нормальний захист українських громадян, життя і здоров'я людей", - запевнив прем’єр.

"Тому давайте не спихувати це на МОЗ, а давайте вносити зімни у законодавство, щоб зробити щеплення обов'язковим. Але зробити так, що першим щеплення проходить прем’єр-міністр і народні депутати, щоб люди знали, що це безпечно", - підсумував Гройсман.

Раніше повідомлялося, що в Україні досі триває спалах кору, за тиждень з 7 по 13 травня на кір захворіли 1407 людей: 651 дорослий і 756 дітей.