Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман пообещал, что первым сделает прививки "под камеры"

Пятница, 18 мая 2018, 11:00
Гройсман пообещал, что первым сделает прививки под камеры

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал парламентариев внести изменения в законодательство, чтобы сделать прививки обязательными.

Об этом он сказал в Верховной Раде 18 мая, отвечая на вопрос, когда, наконец, МОЗ решит проблему со вспышками кори.

"О заболевании корью. Прививки от кори делают раз в 5 лет. То, что мы сегодня пожинаем – это то, что происходило 6 лет назад. 6 лет назад никто никого не вакцинировал, никто об этом не думал, поэтому мы имеем такие вспышки сегодня", - сказал он.

"Поэтому давайте не будем спихивать это на МОЗ, а давайте вносить изменения в законодательство, чтобы сделать прививки обязательными. Но сделать так, что первым прививки делает премьер-министр и народные депутаты, чтобы люди знали, что это безопасно", - заявил Гройсман.

Он добавил, что сейчас есть все необходимые вакцины, и надо работать над тем, "чтобы максимально провести вакцинацию украинских граждан".

"Я первый буду делать все вакцинации под телевидение, чтобы никто ничего не боялся, потому что это защита. Нормальная защита украинских граждан, жизни и здоровья людей", - заверил премьер.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжается вспышка кори, за неделю с 7 по 13 мая корью заболело 1407 человек: 651 взрослый и 756 детей.

Ирина Балачук, УП
Темы: ГройсманздоровьеМинздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Гройсман
Румыния одобрила выделение первого из 100 млн евро транша помощи Молдове
Новый рейтинг партий: в Раду проходят Разумков и Гройсман, но не Кличко
Однажды в Вильнюсе. Как Ахметов ищет кандидатов в президенты
Последние новости
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
Все новости...
Реклама: