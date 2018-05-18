Гройсман пообещал, что первым сделает прививки "под камеры"

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал парламентариев внести изменения в законодательство, чтобы сделать прививки обязательными.

Об этом он сказал в Верховной Раде 18 мая, отвечая на вопрос, когда, наконец, МОЗ решит проблему со вспышками кори.

"О заболевании корью. Прививки от кори делают раз в 5 лет. То, что мы сегодня пожинаем – это то, что происходило 6 лет назад. 6 лет назад никто никого не вакцинировал, никто об этом не думал, поэтому мы имеем такие вспышки сегодня", - сказал он.

"Поэтому давайте не будем спихивать это на МОЗ, а давайте вносить изменения в законодательство, чтобы сделать прививки обязательными. Но сделать так, что первым прививки делает премьер-министр и народные депутаты, чтобы люди знали, что это безопасно", - заявил Гройсман.

Он добавил, что сейчас есть все необходимые вакцины, и надо работать над тем, "чтобы максимально провести вакцинацию украинских граждан".

"Я первый буду делать все вакцинации под телевидение, чтобы никто ничего не боялся, потому что это защита. Нормальная защита украинских граждан, жизни и здоровья людей", - заверил премьер.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжается вспышка кори, за неделю с 7 по 13 мая корью заболело 1407 человек: 651 взрослый и 756 детей.