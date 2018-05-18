Командувач ОС попросив Хуга переконати бойовиків не стріляти

Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв 17 травня попросив першого заступника голови СММ ОБСЄ Александра Хуга під час його візиту на Донбас переконати бойовиків припинити вогонь.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

"Наєв закликав авторитетного дипломата Александра Хуга вплинути на російські окупаційні війська та незаконно створені ними військові формування задля припинення ведення вогню по підконтрольній уряду України території, особливо з використанням заборонених Мінськими угодами видів озброєння", - розповідають у відомстві.

Особливу увагу командувач звернув на обстріл бойовиків 17 травня, коли один з їхніх снарядів влучив у подвір’я школи міста Світлодарськ.

Також Наєв показав Хугу фотографії наслідків обстрілів Авдіївки з реактивних систем залпового вогню "Град".

Командувач ОС зазначив, що з початку Операції об’єднаних сил 1 травня бойовики вже здійснили 930 обстрілів підконтрольної Києву території, у тому числі 274 – із забороненої Мінськими угодами зброї.

Як повідомлялося, перший заступник глави Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг вирушає з позачерговою поїздкою на Донбас.