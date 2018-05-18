Командувач ОС попросив Хуга переконати бойовиків не стріляти

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П'ятниця, 18 травня 2018, 11:11

Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв 17 травня попросив першого заступника голови СММ ОБСЄ Александра Хуга під час його візиту на Донбас переконати бойовиків припинити вогонь.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

"Наєв закликав авторитетного дипломата Александра Хуга вплинути на російські окупаційні війська та незаконно створені ними військові формування задля припинення ведення вогню по підконтрольній уряду України території, особливо з використанням заборонених Мінськими угодами видів озброєння", - розповідають у відомстві.

Особливу увагу командувач звернув на обстріл бойовиків 17 травня, коли один з їхніх снарядів влучив у подвір’я школи міста Світлодарськ.

Також Наєв показав Хугу фотографії наслідків обстрілів Авдіївки з реактивних систем залпового вогню "Град".

Командувач ОС зазначив, що з початку Операції об’єднаних сил 1 травня бойовики вже здійснили 930 обстрілів підконтрольної Києву території, у тому числі 274 – із забороненої Мінськими угодами зброї.

 

Як повідомлялося, перший заступник глави Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг вирушає з позачерговою поїздкою на Донбас.

Українська правда
Теми: ООС ОБСЄ Донбас Міноборони
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