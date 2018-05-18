Командующий ОС попросил Хуга убедить боевиков не стрелять

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Пятница, 18 мая 2018, 11:11

Командующий Объединенных сил Сергей Наев 17 мая попросил первого заместителя главы СММ ОБСЕ Александра Хуга во время его визита на Донбасс убедить боевиков прекратить огонь. Фото

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"Наев призвал авторитетного дипломата Александра Хуга повлиять на российские оккупационные войска и незаконно созданные ими военные формирования для прекращения ведения огня по подконтрольной правительству Украины территории, особенно с использованием запрещенных Минскими соглашениями видов вооружения", - рассказывают в ведомстве.

Особое внимание командующий обратил на обстрел боевиков 17 мая, когда один из их снарядов попал во двор школы города Светлодарск.

Также Наев показал Хугу фотографии последствий обстрелов Авдеевки из реактивных систем залпового огня "Град".

Командующий ОС отметил, что с начала операции объединенных сил 1 мая боевики уже осуществили 930 обстрелов подконтрольной Киеву территории, в том числе 274 – из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

 

Как сообщалось, первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг отправляется с внеочередной поездкой на Донбасс.

Украинская правда
Темы: ООС ОБСЕ Донбасс Минобороны
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