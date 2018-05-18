З опівночі в зоні ООС було 8 обстрілів, бойовики посилили аеророзвідку

123 перегляди
П'ятниця, 18 травня 2018, 13:12

З опівночі в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 8 прицільних обстрілів опорних пунктів Збройних сил України.

Про поточну ситуацію інформує 18 травня прес-служба Міністерства оборони.

На луганському напрямку протягом ночі позиції Об’єднаних сил обстрілювалися артилерією та мінометами.

5 вибухів артилерійських снарядів калібру 152 мм та 15 – мінометних мін калібру 120 мм нарахували наші захисники на своїх позиціях в районі Попасної.

Також вогонь з мінометів калібру 120 мм противник вів по наших опорних пунктах в районах населених пунктів Залізне, Катеринівка та Новозванівка. У бік наших військових було випущено майже 60 мін.

На донецькому напрямку, у проміжок з нуля до третьої години ночі відбулося чотири обстріли зі стрілецької зброї різних калібрів в районах Водяного, Мар’їнки та двічі – неподалік Широкиного.

Станом на 09.00 18 травня, втрат серед українських військовослужбовців немає, зазначають у Міноборони.

Там також констатують, що з метою уточнення стану та положення Об’єднаних сил противник активізував повітряну розвідку, у т.ч. в оперативно-тактичній глибині нашої оборони (застосування БПЛА протягом тижня зросло вдвічі).

Теми: Об'єднані сили на Донбасі тероризм ОРДЛО
powered by lun.ua
По темі
В Міноборони розповіли про стан 7 поранених бійців 18 травня 2018, 12:47
ООС: Бойові дії тривали по всій лінії розмежування, знищено 6 окупантів 18 травня 2018, 07:48
ЗСУ взяли під контроль с. Південне Донецької області 18 травня 2018, 04:37
Усі новини
Головні новини
Україна вперше програла Росії суперечку в СОТ
Підприємці "повісили" на державу 56 мільярдів боргів за гарантованими кредитами
Пономарьов вважає, що Рада не зніме з нього недоторканність
У "АрселорМіттал" заговорили про банкрутство
Усі новини
здоров'я

5 порад, як захистити дитину від небезпечних променів

їжа

5 рецептів барбекю для пікніка