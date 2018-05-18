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З опівночі в зоні ООС було 8 обстрілів, бойовики посилили аеророзвідку

П'ятниця, 18 травня 2018, 13:12

З опівночі в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 8 прицільних обстрілів опорних пунктів Збройних сил України.

Про поточну ситуацію інформує 18 травня прес-служба Міністерства оборони.

На луганському напрямку протягом ночі позиції Об’єднаних сил обстрілювалися артилерією та мінометами.

5 вибухів артилерійських снарядів калібру 152 мм та 15 – мінометних мін калібру 120 мм нарахували наші захисники на своїх позиціях в районі Попасної.

Також вогонь з мінометів калібру 120 мм противник вів по наших опорних пунктах в районах населених пунктів Залізне, Катеринівка та Новозванівка. У бік наших військових було випущено майже 60 мін.

На донецькому напрямку, у проміжок з нуля до третьої години ночі відбулося чотири обстріли зі стрілецької зброї різних калібрів в районах Водяного, Мар’їнки та двічі – неподалік Широкиного.

Станом на 09.00 18 травня, втрат серед українських військовослужбовців немає, зазначають у Міноборони.

Там також констатують, що з метою уточнення стану та положення Об’єднаних сил противник активізував повітряну розвідку, у т.ч. в оперативно-тактичній глибині нашої оборони (застосування БПЛА протягом тижня зросло вдвічі).

Теми: Об'єднані сили на ДонбасітероризмОРДЛО
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