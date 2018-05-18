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С полуночи в зоне ООС было 8 обстрелов, боевики усилили аэроразведку

Пятница, 18 мая 2018, 13:12

С полуночи в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 8 прицельных обстрелов опорных пунктов Вооруженных сил Украины.

О текущей ситуации сообщает 18 мая пресс-служба Министерства обороны.

На луганском направлении в течение ночи позиции Объединенных сил обстреливались артиллерией и минометами.

5 взрывов артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 15 – минометных мин калибра 120 мм насчитали наши защитники на своих позициях в районе Попасной.

Также огонь из минометов калибра 120 мм противник вел по нашим опорным пунктам в районах населенных пунктов Железное, Екатериновка и Новозвановка. В сторону наших военных было выпущено почти 60 мин.

На донецком направлении, в промежуток с нуля до трех часов ночи произошло четыре обстрела из стрелкового оружия различных калибров в районах Водяного, Марьинки и дважды – неподалеку Широкино.

По состоянию на 09.00 18 мая, потерь среди украинских военнослужащих нет, отмечают в Минобороны.

Там также констатируют, что с целью уточнения состояния и положения Объединенных сил противник активизировал воздушную разведку, в т.ч. в оперативно-тактической глубине нашей обороны (применение БПЛА в течение недели возросло вдвое).

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Темы: Объединенные силы на ДонбассетерроризмОРДЛО
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