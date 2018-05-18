Суд наказав розслідувати "тиск НАБУ" на суддів, які підтримали Насірова

Суд зобов’язав Генпрокуратуру відкрити справу щодо тиску Національного антикорупційного бюро на суддів, що ухвалили рішення на користь екс-очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Про це повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду Києва, який і заявив про тиск.

"Суд зобов’язав уповноважених осіб ГПУ внести відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР та розпочати досудове розслідування", – зазначено в повідомленні.

Йдеться про суддів, які розглядали позов Насірова до ДФС в листопаді минулого року.

Вони вирішили, що екс-голова служби мав право ухвалювати рішення про надання податкової розстрочки.

Після цього НАБУ відкрило справу про завідомо неправосудне рішення суддів.

Колегія, в свою чергу, вирішила, що доводи НАБУ "ґрунтуються на явно надуманих підставах і їх можна вважати не чим іншим, як спробою тиску на суд".

Судді звернулись щодо втручання в їхню діяльність до Вищої ради правосуддя та ГПУ.

Зазначається, що ВРП наразі ще не розглянула це питання, а Генпрокуратуру Печерський райсуд Києва суд зобов’язав розслідувати ймовірний тиск.

Крім того, суд додав, що НАБУ вже закрило справу про неправосудне рішення.

23 листопада 2017 року Окружний адміністративний суд міста Києва вирішив, що Роман Насіров як голова Державної фіскальної служби мав право ухвалювати рішення на надання податкової розстрочки компаніям.

НАБУ вважає, що Насіров протягом 2015 - 2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

В ніч на 3 березня детективи НАБУ вручили Роману Насірову повідомлення про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України – "зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки".

Наразі досудове слідство вже завершене. 6 грудня суд почав розглядати справу по суті.

Кабінет міністрів на своєму засіданні 31 січня звільнив Романа Насірова.

Сам екс-фіскал просить суд поновити його на посаді голови ДФС.