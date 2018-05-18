Суд приказал расследовать "давление НАБУ" на судей, поддержавших Насирова

Суд обязал Генпрокуратуру открыть дело о давлении Национального антикоррупционного бюро на судей, принявших решение в пользу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева, который и заявил о давлении.

"Суд обязал уполномоченных лиц ГПУ внести сведения об уголовном правонарушении в ЕРДР и начать досудебное расследование", – говорится в сообщении.

Речь идет о судьях, которые рассматривали иск Насирова к ДФС в ноябре прошлого года.

Они решили, что экс-глава службы имел право принимать решение о предоставлении налоговой рассрочки.

После этого НАБУ открыло дело о заведомо неправосудном решении судей.

Коллегия, в свою очередь, решила, что доводы НАБУ "основываются на явно надуманных основаниях и их можно считать не чем иным, как попыткой давления на суд".

Судьи обратились относительно вмешательства в их деятельность в Высший совет правосудия и ГПУ.

Отмечается, что ВСП пока еще не рассмотрела этот вопрос, а Генпрокуратуру Печерский райсуд Киева суд обязал расследовать возможное давление.

Кроме того, суд отметил, что НАБУ уже закрыло дело о неправосудном решении.

23 ноября 2017 года Окружной административный суд Киева решил, что Роман Насиров как глава Государственной фискальной службы имел право принимать решения на предоставление налоговой рассрочки компаниям.

НАБУ считает, что Насиров течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма" Хас", ООО" Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

В ночь на 3 марта детективы НАБУ вручили Роману Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины – "злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия".

Сейчас досудебное следствие уже завершено. 6 декабря суд начал рассматривать дело по сути.

Кабинет министров на своем заседании 31 января уволил Романа Насирова.

Сам экс-фискал просит суд восстановить его в должности главы ДФС.