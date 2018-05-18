Депутати хочуть перейменувати Кіровоградську область

Народні депутати в п’ятницю подали до Верховної Ради законопроект про перейменування Кіровоградської області.

Проект №8380 "Про внесення змін до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Кіровоградської області)" зареєстрований на сайті ради.

Серед співавторів значаться 153 народних депутатів.

Текст проекту на сайті ще не викладений.

Одна зі співавторів законопроекту Альона Шкрум повідомила "Українській правді", що пропонується перейменувати область на Кропивницьку.

14 липня 2016 року в рамках декомунізації нардепи перейменували Кіровоград на Кропивницький, не зважаючи на протести.

19 травня того ж року Дніпропетровськ також перейменували – на Дніпро.

27 квітня 2018 року група народних депутатів подала законопроект про перейменування Дніпропетровської області.