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Депутаты хотят переименовать Кировоградскую область

Пятница, 18 мая 2018, 16:38
Депутаты хотят переименовать Кировоградскую область

Народные депутаты в пятницу подали в Верховную Раду законопроект о переименовании Кировоградской области.

Проект №8380 "О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Кировоградской области)" зарегистрирован на сайте Рады.

Среди соавторов числятся 153 народных депутатов.

Текст проекта на сайте еще не выложен.

Одна из соавторов законопроекта Алена Шкрум сообщила "Украинской правде", что предлагается переименовать область на Кропивницкую.

14 июля 2016 года нардепы в рамках декоммунизации переименовали Кировоград в Кропивницкий, несмотря на протесты.

19 мая того же года переименовала Днепропетровск – в Днепр.

27 апреля группа народных депутатов подала законопроект о переименовании Днепропетровской области.

Украинская правда

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Темы: декоммунизацияВерховная РадаКропивницкий
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