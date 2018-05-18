Суд не зміг обрати запобіжний захід "беркутівцю". Термін арешту спливає вночі

Подільський райсуд не зміг провести засідання у справі екс-командира харківського "Беркута" Віктора Шаповалова, хоча у п'ятницю спливає термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання його під вартою.

Про це у коментарі журналістам повідомив прокурор Департаменту спецрозслідувань ГПУ Валерій Смирнов, передає "Укрінформ".

"Обвинуваченому (Шаповалову - ред.) зробили операцію. Сьогодні його перевели з реанімації в стаціонарну палату. Ми намагалися провести судове засідання через відеоконференцію з медичним закладом, але він відмовився брати участь", - сказав прокурор.

За його словами, суд не має права його примусити, хоча прокуратура заперечувала проти його звільнення.

Він також додав, що у шаповалова у пятницю о 24.00 автоматично закінчується строк дії запобіжного заходу.

Смирнов пояснив, що у подальшому сторона обвинувачення буде вирішувати питання про вручення клопотання щодо обрання запобіжного заходу, але ще деякий час екс-беркутівець не буде перебувати під вартою.

Він додав, що теоретично клопотання про обрання Шаповалову запобіжного заходу може бути розглянуто, коли обвинувачений буде мати можливість фізично прибути до зали суду, або якщо він дасть згоду на участь у засіданні у форматі відеоконференції.

"Але, наскільки я почув, обвинувачений принципово заперечує проти участі шляхом відеоконференції", - сказав прокурор.

Смирнов також зазначив, що екс-беркутівець дійсно перебуває у тяжкому стані, але уточнив, що діагноз не має права озвучувати.

Раніше екс-"беркутівець" з Харкова Віктор Шаповалов у суді визнав свою провину, попросив вибачення та назвав прізвища колишніх колег, які отримували набої зі свинцевою картеччю замість гумових куль.

Він також розповів, що патрони зі свинцевою картеччю, якими спецпризначенці стріляли по євромайданівцях у лютому 2014 року, привозили спеціальні машини.

Шаповалов підтвердив, що члени його підрозділу здійснювали постріли в бік мітингувальників із вказаних помпових рушниць.

Пізніше частину екс-"беркутівців", яких назвав підозрюваний спецпризначинець на суді у Харкові, затримали, щодо інших інформація перевіряється.