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Суд не смог избрать меру пресечения "беркутовцу". Срок ареста истекает ночью

Пятница, 18 мая 2018, 18:05

Подольский райсуд не смог провести заседание по делу экс-командира харьковского "Беркута" Виктора Шаповалова, хотя в пятницу истекает срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом в комментарии журналистам сообщил прокурор Департамента спецрасследований ГПУ Валерий Смирнов, передает "Укринформ".

"Обвиняемому (Шаповалову - ред.) сделали операцию. Сегодня его перевели из реанимации в стационарную палату. Мы пытались провести судебное заседание по видеоконференции с медицинским учреждением, но он отказался участвовать", - сказал прокурор.

По его словам, суд не вправе его заставить, хотя прокуратура возражала против его освобождения.

Он также добавил, что в отношении Шаповалова в пятницу в 24.00 автоматически заканчивается срок действия меры пресечения.

Смирнов пояснил, что в дальнейшем сторона обвинения будет решать вопрос о вручении ходатайства об избрании меры пресечения, но еще некоторое время экс-беркутовец не будет находиться под арестом.

Он добавил, что теоретически ходатайство об избрании Шаповалову меры пресечения может быть рассмотрено, когда обвиняемый будет иметь возможность физически прибыть в зал суда, или если он даст согласие на участие в заседании в формате видеоконференции.

"Но, насколько я слышал, обвиняемый принципиально возражает против участия путем видеоконференции", - сказал прокурор.

Смирнов также отметил, что экс-беркутовец действительно находится в тяжелом состоянии, но уточнил, что диагноз не имеет права озвучивать.

Как сообщалось, экс-"беркутовец" из Харькова Виктор Шаповалов в суде признал свою вину и назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью вместо резиновых пуль.

Шаповалов подробно рассказал, как спецназовцы из разных областей отличали друг друга на Майдане в феврале 2014 года. По его словам, на шлемы сзади клеили разноцветные наклейки.

После его показаний в Генпрокуратуре сообщили о задержании части экс-"беркутовцев", которых назвал подозреваемый спецназовец, по другим информация проверяется.

Украинская правда
Темы: Беркутсударест
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