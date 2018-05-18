ООН збирається розслідувати смерті у Секторі Газа, Ізраїль і США проти

Рада з прав людини ООН проголосувала за проведення розслідування нещодавніх убивств під час протестів у Секторі Гази і звинуватила Ізраїль у надмірному застосуванні сили.

Про це повідомляє Reuters.

"Рішення про відправлення слідчої комісії з розслідування було відхилено Сполученими Штатами та Австралією, але підтримано 29 із 47 учасників засідання. Інші 14 країн, включно з Великою Британією, Німеччиною і Японією, утрималися", - зазначає агентство.

Представник Ізраїлю обурилась таким рішенням і заявила, що "ця Рада досягла нової висоти лицемірства та найнижчих стандартів довіри".

14 травня в Єрусалимі офіційно відкрили посольство США, яке за рішенням президента Сполучених Штатів було перенесено з Тель-Авіва.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею своєї держави.

У зв'язку з цим, на адміністративному кордоні Сектора Газа сталися заворушення, в результаті яких, за даними палестинського міністерства охорони здоров'я, загинули 58 осіб, 2700 - травмовані.

Європейський Союз закликав всі сторони до стриманості, щоб не допустити більшої кількості жертв.

Білий дім поклав провину на угруповання "ХАМАС". США заявили, що Ізраїль "має право захищати себе".