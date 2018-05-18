Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ООН збирається розслідувати смерті у Секторі Газа, Ізраїль і США проти

П'ятниця, 18 травня 2018, 21:55

Рада з прав людини ООН проголосувала за проведення розслідування нещодавніх убивств під час протестів у Секторі Гази і звинуватила Ізраїль у надмірному застосуванні сили.

Про це повідомляє Reuters.

"Рішення про відправлення слідчої комісії з розслідування було відхилено Сполученими Штатами та Австралією, але підтримано 29 із 47 учасників засідання. Інші 14 країн, включно з Великою Британією, Німеччиною і Японією, утрималися", - зазначає агентство.

Представник Ізраїлю обурилась таким рішенням і заявила, що "ця Рада досягла нової висоти лицемірства та найнижчих стандартів довіри".

14 травня в Єрусалимі офіційно відкрили посольство США, яке за рішенням президента Сполучених Штатів було перенесено з Тель-Авіва.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею своєї держави.

У зв'язку з цим, на адміністративному кордоні Сектора Газа сталися заворушення, в результаті яких, за даними палестинського міністерства охорони здоров'я, загинули 58 осіб, 2700 - травмовані.

Європейський Союз закликав всі сторони до стриманості, щоб не допустити більшої кількості жертв.

Білий дім поклав провину на угруповання "ХАМАС". США заявили, що Ізраїль "має право захищати себе".

Марія Думанська, УП
Теми: ООНІзраїль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
ООН
Ми не можемо допустити, щоб війна в Україні тривала ще 500 днів – Британія в ООН
Зеленський обговорив з генсеком ООН відновлення продовольчої безпеки
Зеленський пропонує Туреччині й ООН продовжити роботу "зернового коридору" без РФ
Останні новини
22:04
Байден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
20:43
Оновлено Повітряні сили: БпЛА рухаються Україною
Усі новини...
Реклама: