ООН збирається розслідувати смерті у Секторі Газа, Ізраїль і США проти

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П'ятниця, 18 травня 2018, 21:55

Рада з прав людини ООН проголосувала за проведення розслідування нещодавніх убивств під час протестів у Секторі Гази і звинуватила Ізраїль у надмірному застосуванні сили.

Про це повідомляє Reuters.

"Рішення про відправлення слідчої комісії з розслідування було відхилено Сполученими Штатами та Австралією, але підтримано 29 із 47 учасників засідання. Інші 14 країн, включно з Великою Британією, Німеччиною і Японією, утрималися", - зазначає агентство.

Представник Ізраїлю обурилась таким рішенням і заявила, що "ця Рада досягла нової висоти лицемірства та найнижчих стандартів довіри".

14 травня в Єрусалимі офіційно відкрили посольство США, яке за рішенням президента Сполучених Штатів було перенесено з Тель-Авіва.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею своєї держави.

У зв'язку з цим, на адміністративному кордоні Сектора Газа сталися заворушення, в результаті яких, за даними палестинського міністерства охорони здоров'я, загинули 58 осіб, 2700 - травмовані.

Європейський Союз закликав всі сторони до стриманості, щоб не допустити більшої кількості жертв.

Білий дім поклав провину на угруповання "ХАМАС". США заявили, що Ізраїль "має право захищати себе".

Марія Думанська, УП
Теми: ООН Ізраїль
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