ООН собирается расследовать смерти в Секторе Газа, Израиль и США против

Совет по правам человека ООН проголосовал за проведение расследования недавних убийств во время протестов в секторе Газа и обвинил Израиль в чрезмерном применении силы.

Об этом сообщает Reuters.

"Решение об отправке следственной комиссии по расследованию было отклонено Соединенными Штатами и Австралией, но поддержано 29 из 47 участников заседания. Остальные 14 стран, включая Великобританию, Германию и Японию, воздержались", - отмечает агентство.

Представитель Израиля возмутилась таким решением и заявила, что "этот Совет достиг новой высоты лицемерия и низких стандартов доверия".

14 мая в Иерусалиме официально открыли посольство США, которое по решению президента Соединенных Штатов было перенесено из Тель-Авива.

Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году.

Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.

В связи с этим на административной границе Сектора Газа произошли беспорядки, в результате которых, по данным палестинского министерства здравоохранения, погибли 58 человек, 2700 - травмированы.

Европейский Союз призвал все стороны к сдержанности, чтобы не допустить большее количество жертв.

Белый дом возложил вину на группировку "ХАМАС". США заявили, что Израиль "имеет право защищать себя".