Троє пасажирів "Боїнга" на Кубі вижили – ЗМІ

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П'ятниця, 18 травня 2018, 22:47

Троє пасажирів "Боїнга-737" вижили після його падіння на Кубі.

Про це Reuters повідомив співробітник лікарні Каліксто Гарсія.

Він розповів, що до лікарні привезли трьох постраждалих пасажирів літака.

"Один з них загинув від опіків та іншої травми, а двоє були у серйозному стані", - зазначає агентство.

Раніше газета компартії Куби Granma також повідомляла, що три людини вижили після падіння літака.

Кількість загиблих наразі невідома. Однак президент Куби Мігель Діас-Канель на місці аварії повідомив, що "здається, тут велика кількість жертв".

18 травня на Кубі після зльоту з аеропорту Гавани розбився і вибухнув літак "Боїнг-737". На борту було 104 пасажири та 9 членів екіпажу.

Українська правда
Теми: аварія авіа
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