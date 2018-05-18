Троє пасажирів "Боїнга" на Кубі вижили – ЗМІ

Троє пасажирів "Боїнга-737" вижили після його падіння на Кубі.

Про це Reuters повідомив співробітник лікарні Каліксто Гарсія.

Він розповів, що до лікарні привезли трьох постраждалих пасажирів літака.

"Один з них загинув від опіків та іншої травми, а двоє були у серйозному стані", - зазначає агентство.

Раніше газета компартії Куби Granma також повідомляла, що три людини вижили після падіння літака.

Кількість загиблих наразі невідома. Однак президент Куби Мігель Діас-Канель на місці аварії повідомив, що "здається, тут велика кількість жертв".

Los 3 pasajeros que lograron sobrevivir al accidente del avión Boeing 737-200 en La Habana se encuentran en estado crítico, ya hospitalizados. #Cuba #avion https://t.co/8JBy33lXNU pic.twitter.com/MRuGEUcgCz — Periódico Granma (@Granma_Digital) May 18, 2018

18 травня на Кубі після зльоту з аеропорту Гавани розбився і вибухнув літак "Боїнг-737". На борту було 104 пасажири та 9 членів екіпажу.