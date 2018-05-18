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Трое пассажиров "Боинга" на Кубе выжили - СМИ

Пятница, 18 мая 2018, 22:47
Трое пассажиров Боинга на Кубе выжили - СМИ

Трое пассажиров "Боинга-737" выжили после его падения на Кубе.

Об этом Reuters сообщил сотрудник больницы Каликсто Гарсия.

Он рассказал, что в больницу привезли четырех пострадавших пассажиров самолета.

"Один из них скончался от ожогов и другой травмы, трое находятся в тяжелом состоянии", - отмечает агентство.

Ранее газета компартии Кубы Granma также сообщала, что три человека выжили после падения самолета.

Количество погибших пока неизвестно. Однако президент Кубы Мигель Диас-Канель на месте аварии сообщил, что "кажется, здесь большое количество жертв".

18 мая на Кубе после взлета из аэропорта Гаваны разбился и взорвался самолет "Боинг-737". На борту были 104 пассажира и 9 членов экипажа.

Украинская правда
Темы: аварияавиа
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