Трое пассажиров "Боинга" на Кубе выжили - СМИ

Трое пассажиров "Боинга-737" выжили после его падения на Кубе.

Об этом Reuters сообщил сотрудник больницы Каликсто Гарсия.

Он рассказал, что в больницу привезли четырех пострадавших пассажиров самолета.

"Один из них скончался от ожогов и другой травмы, трое находятся в тяжелом состоянии", - отмечает агентство.

Ранее газета компартии Кубы Granma также сообщала, что три человека выжили после падения самолета.

Количество погибших пока неизвестно. Однако президент Кубы Мигель Диас-Канель на месте аварии сообщил, что "кажется, здесь большое количество жертв".

Los 3 pasajeros que lograron sobrevivir al accidente del avión Boeing 737-200 en La Habana se encuentran en estado crítico, ya hospitalizados. #Cuba #avion https://t.co/8JBy33lXNU pic.twitter.com/MRuGEUcgCz — Periódico Granma (@Granma_Digital) May 18, 2018

18 мая на Кубе после взлета из аэропорта Гаваны разбился и взорвался самолет "Боинг-737". На борту были 104 пассажира и 9 членов экипажа.