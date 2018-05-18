Трое пассажиров "Боинга" на Кубе выжили - СМИ

2839 просмотров
Пятница, 18 мая 2018, 22:47

Трое пассажиров "Боинга-737" выжили после его падения на Кубе.

Об этом Reuters сообщил сотрудник больницы Каликсто Гарсия.

Он рассказал, что в больницу привезли трех пострадавших пассажиров самолета.

"Один из них погиб от ожогов и другой травмы, а двое были в серьезном состоянии", - отмечает агентство.

Ранее газета компартии Кубы Granma также сообщала, что три человека выжили после падения самолета.

Количество погибших пока неизвестно. Однако президент Кубы Мигель Диас-Канель на месте аварии сообщил, что "кажется, здесь большое количество жертв".

18 мая на Кубе после взлета из аэропорта Гаваны разбился и взорвался самолет "Боинг-737". На борту были 104 пассажира и 9 членов экипажа.

Украинская правда
Темы: авария авиа
powered by lun.ua
По теме
На Кубе при взлете разбился самолет 18 мая 2018, 20:42
ДТП в Беларуси: Порошенко поручил оказать необходимую помощь юным футболистам 13 мая 2018, 19:19
Украинцы не пострадали при столкновении поездов в Германии 8 мая 2018, 11:59
Все новости
Главные новости
Трое пассажиров "Боинга" на Кубе выжили - СМИ
Главные новости дня – за 60 секунд
На Кубе при взлете разбился самолет
Facebook заблокировал страницу Найема из-за публикации о гражданстве РФ Труханова
Все новости
Культура

Мир крымскотатарских орнаментов Рустема Скибина

еда

5 рецептов барбекю для пикника