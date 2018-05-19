Катастрофа літака на Кубі: консул перевіряє, чи були на борту українці

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Субота, 19 травня 2018, 00:16

Консул з'ясовує, чи були громадяни України на борту літака "Боїнг-737", який у п'ятницю розбився на Кубі.

Про це у Twitter повідомив заступник директора департаменту консульської служби – начальник управління консульського забезпечення Василь Кирилич.

"Консул перевіряє інформацію, чи могли бути на борту Boeing 737 українці", - написав він.

Пізніше Кирилич зазначив, що МЗС Куби та авіакомпанія не повідомляють про громадянство загиблих і постраждалих.

За його словами, консул підтримує оперативний контакт з МЗС країни.

18 травня на Кубі після зльоту з аеропорту Гавани розбився і вибухнув літак "Боїнг-737". 

Після падіння загинули понад 100 людей, пише Reuters з посиланням на кубинське телебачення. Повідомляється, що на борту було 105 пасажирів (у тому числі 5 дітей) та 9 членів екіпажу.

Пожежу, яка виникла після вибуху, ліквідували. 

Державні ЗМІ повідомили, що всі члени екіпажу літака були громадянами іноземної держави, але не уточнили, якої саме.

Троє пасажирів "Боїнга-737" вижили після його падіння. Їх госпіталізували у критичному стані.

Теми: авіа катастрофи
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